أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.
أخبار الاتحاد اليوم | نجم العميد يرد على تجدد إصابته .. حقيقة عروض فابينيو وخطأ تحكيمي يحرم نيوم من ريمونتادا "مؤقتة"!
- Getty Images Sport
رسالة من أحمد شراحيلي: لا تصدقوا الشائعات!
وجه أحمد شراحيلي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ردًا على أنباء تجدد إصابته، في تصريح عبر فضائية "ثمانية"، في رسالة إلى جماهير العميد، قائلًا "لا تصدقوا الشائعات".
وقال شراحيلي، الذي شارك أساسيًا في مباراة نيوم، "كانت الفترة الماضية صعبة، ولكن الحمد لله مرت اليوم، وأقول لجماهير الاتحاد، لا تصدقوا الشائعات التي يتداولونها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، بأني لازلت مصابًا. أنا جاهز ولا أعاني من شيء يؤثر على مشاركتي أساسيًا، وإذا لم ينشر حساب النادي أي خبر، فأي أمر آخر غير صحيح".
ونوّه شراحيلي الذي غاب عن الاتحاد، فترة طويلة بسبب الإصابة في الرباط الصليبي، بأن عدم مشاركته في المبايات المُقبلة، يعود لرؤية فنية وليس شيء آخر.
الطريس ظلم نيوم باعتراف خبراء التحكيم
أجمع عدد من خبراء التحكيم على عدم صحة قرار الحكم خالد الطريس، فيما يتعلق بركلة جزاء "غير محتسبة" لصالح نيوم، في مباراة الاتحاد، بالجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي.
وذكر المستشار التحكيمي عبد الله القحطاني، بأن نيوم كان يستحق ركلة جزاء في الدقيقة 18، بداعي ارتكاب مخالفة الدفع بإهمال، من قِبل جناح الاتحاد، روجر فيرنانديز، للمنافس داخل المنطقة.
واتفق الخبير التحكيمي سمير عثمان، بشأن ضرورة احتساب جزائية نيوم، وكان ينبغي لحكم الفيديو محمد الحربي، أن ينبه الطريس لوجود مخالفة دفع بإهمال، والتي كان من شأنها أن تمنح التعادل سريعًا لنيوم، بعد تقدم الاتحاد بهدف روجر فيرنانديز في الدقيقة 14.
عين على الحكم | خالد الطريس عارض تقنية الفيديو .. "لمسة يد مُحيرة" تُغضب الاتحاد أمام نيوم
شهدت مباراة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم ضد مستضيفه نادي نيوم، مساء اليوم الأربعاء، لقطة مثيرة للغاية؛ بقيادة الحكم المحلي خالد الطريس.
- Getty Images Sport
ماذا حدث في مباراة الاتحاد ونيوم؟
في مباراة بعنوان "التمثيل أولًا"! .. الاتحاد يواصل الاستيقاظ من غيبوبته أمام نيوم وكريم بنزيما يكتفي بـ"ضحكاته الساخرة"
"هل على المنافسين الحذر الآن؟!".. سؤال يستحق أن يطرح نفسه بقوة؛ وذلك بعد فوز فريق الاتحاد الأول لكرة القدم على نادي نيوم، مساء الأربعاء.
فيديو | الانتفاضة مستمرة .. الاتحاد يُسقط نيوم بثلاثية ويواصل سلسلة انتصاراته الأخيرة
حقق الاتحاد، الفوز أمام نيوم بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.
الفوز على نيوم؛ هو الرابع على التوالي للاتحاد في مختلف المسابقات، حيث تعود آخر خسارة إلى يوم 24 نوفمبر الماضي.
- Getty
فابينيو يكشف حقيقة عروض البرازيل .. ومفاجأة في صفقة تمبكتي
بعد أخبار استهدافه من 4 أندية .. فابينيو يكشف حقيقة العروض البرازيلية ويعلق على مستقبله مع الاتحاد
حسم النجم البرازيلي فابينيو لاعب وسط نادي الاتحاد، الأخبار التي تم ترددها خلال الأيام الماضية، بشأن تلقيه عدة عروضًا برازيلية، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
اختلف شكله بعد التوقف .. إشادة كبيرة بكونسيساو بسبب "انخفاض وزن" نجم الاتحاد!
وجه الإعلامي الرياضي خالد الشنيف، رسالة إشادة إلى البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ليس بسبب مستويات العميد داخل أرض الميدان، ولكن للمظهر الجديد الذي بدا عليه نجم الفريق بعد فترة التوقف.
"تصريحاته متناقضة وفريق كبير طلب استعارته" .. عبدالله فلاته يرد بالدليل على الثنيان بعد أزمة صفقة حسان تمبكتي في الهلال!
لا تزال تبعيات ملف انتقال المدافع حسان تمبكتي إلى نادي الهلال، تتواصل، عقب الجدل الذي أثاره الناقد عبد الله فلاته، ومن ثم خروج رئيس نادي الشباب الأسبق، خالد الثنيان، للتصريح فيما يتعلق بآلية رحيل اللاعب في صيف 2023، وحقيقة عروض الأهلي والنصر.