أخبار الاتحاد اليوم | نجم العميد يرد على تجدد إصابته .. حقيقة عروض فابينيو وخطأ تحكيمي يحرم نيوم من ريمونتادا "مؤقتة"!

وجه أحمد شراحيلي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ردًا على أنباء تجدد إصابته، في تصريح عبر فضائية "ثمانية"، في رسالة إلى جماهير العميد، قائلًا "لا تصدقوا الشائعات".

وقال شراحيلي، الذي شارك أساسيًا في مباراة نيوم، "كانت الفترة الماضية صعبة، ولكن الحمد لله مرت اليوم، وأقول لجماهير الاتحاد، لا تصدقوا الشائعات التي يتداولونها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، بأني لازلت مصابًا. أنا جاهز ولا أعاني من شيء يؤثر على مشاركتي أساسيًا، وإذا لم ينشر حساب النادي أي خبر، فأي أمر آخر غير صحيح".

ونوّه شراحيلي الذي غاب عن الاتحاد، فترة طويلة بسبب الإصابة في الرباط الصليبي، بأن عدم مشاركته في المبايات المُقبلة، يعود لرؤية فنية وليس شيء آخر.