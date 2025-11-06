أخبار الأهلي اليوم | عقوبة بسبب قوارير المياه .. تحذير من إقالة يايسله وموقف ديميرال قبل ديربي الاتحاد!

كشفت صحيفة "الرياضية"، عن السبب وراء غياب التركي ميريح ديميرال، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عن مباراة السد القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة، وموقفه من المشاركة في ديربي جدة، أمام الاتحاد، يوم السبت المُقبل.

واكتفى ماتياس يايسله، المدير الفني للأهلي، بوضع ديميرال على مقاعد البدلاء في مباراة السد، التي انتهت بفوز الراقي بنتيجة (2-1)، بعدما تعرض المدافع التركي لارتفاع بسيط في درجة الحرارة.

في المقابل، بات ديميرال جاهزًا للمشاركة في ديربي الاتحاد، حيث يدخل الأهلي المباراة وسط جاهزية من جميع لاعبيه الأجانب، في انتظار قرار يايسله حول قائمة الأجانب الثمانية، بعد تدريبات الجمعة.

وأثار ديميرال حالة من الجدل، بعد تعليقه الساخر بالإشارة بـ"وجوه ضاحكة"، على ركلة جزاء النصر في الدقائق الأخيرة أمام الفيحاء في دوري روشن، الأمر الذي تسبب في رسالة مسيئة لوالدته من قِبل أحد المشجعين، لتقرر إدارة الأهلي التحرك قانونًا ضد صاحب الحساب المسيء.

في المقابل، قرر أحد مشجعي الأهلي، ويدعى "بندر المنبهر"، تكريم المدافع بنشر شهادة أسهم وقفية ضمن مشروع وقف خيري من أجل والدته المتوفية.