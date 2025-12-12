Al Ahli v Al Gharafa: AFC Champions League EliteGetty Images Sport
أخبار الأهلي اليوم | صدمة لرياض محرز .. إصابة نجم الراقي وإيبانيز "يخرج عن شعوره" في مباراة ودية!

تعرف على أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الجمعة الموافق الثاني عشر من ديسمبر 2025؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الأهلي اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.

    إصابة لاعب وغضب إيبانيز في ودية الرجاء

    تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خسارة أمام الرجاء المغربي بنتيجة (1-2)، في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل، بمقر الراقي في جدة، في إطار فترة التوقف الدولي، التي تتزامن مع إقامة منافسات كأس العرب "فيفا قطر 2025".

    ووجه إنزو ميلوت على هدف الأهلي الوحيد في شباك الرجاء، خلال الدقيقة الخامسة، قبل أن يرد المنافس بثنائية، فيما حرص خالد الغامدي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهلي، على تكريم مسؤولي الفريق المغربي عقب اللقاء.

    ولعلّ أبرز أحداث المباراة، تمثلت في غضب روجر إيبانيز، مدافع الأهلي، والذي فقد أعصابه إزاء أحد لاعبي الرجاء، علمًا بأنه أهدر فرصة محققة لتعادل الراقي خلال الشوط الثاني.

    "نحس" نجم الأهلي عملة نادرة! .. إصابة تربك حسابات يايسله في "ودية" الرجاء المغربي

    في ظل مغادرة عدد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، من أجل المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2025، باتت خسارة أي لاعب، بمثابة أزمة قد تربك حسابات المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، في الاستحقاقات المُقبلة، ما القصة؟

    مصير ميندي وإيبانيز .. وتطور صادم في مستقبل رياض محرز

    توصلت إدارة النادي الأهلي، لاتفاق نهائي مع الحارس السنغالي إدوارد ميندي، لتجديد عقده مع الراقي حتى صيف 2028، فيما يتجه المدافع البرازيلي روجر إيبانيز، نحو تجديد عقده لثلاثة مواسم.

    "لاعب كبير في السن"! .. مفاجأة من الأهلي عن مستقبل رياض محرز بعد أنباء تجديد عقده

    تفاجأ عشاق النادي الأهلي خلال اليومين الماضيين؛ بخبر عن تجديد عقد النجم الجزائري رياض محرز، جناح الفريق الأول لكرة القدم.

    محرز البالغ من العمر 34 سنة، يرتبط بعقدٍ مع النادي الأهلي حتى 30 يونيو 2027؛ أي أنه لا يزال أمامه عام كامل تقريبًا، قبل أن يدخل "الفترة الحرة".

    ولهذا السبب.. اعتبر الكثيرون أن هذا الخبر مفاجئ؛ حيث هُناك العديد من الملفات الأهم، داخل الفريق الأهلاوي.

    بعد تجربته مع الهلال .. ميتروفيتش يعود إلى اهتمام دوري روشن

    ميتروفيتش يعود للواجهة .. أحد كبار دوري روشن السعودي يستهدفه وبديله وسام أبو علي!

    عاد اسم النجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش مهاجم الهلال السابق، ولاعب الريان القطري الحالي، للواجهة من جديد في دوري روشن السعودي، بعد استهدافه من جانب أحد الأندية الكبرى في الدوري السعودي.

    وكان ميتروفيتش قد انتقل من الهلال إلى الريان في صيف 2025، بعد أن أنهى علاقته بالزعيم الذي تعاقد مع النجم الأوروجوياني داروين نونيز.

    مسيرة الأهلي في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. يُعاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج؛ حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 4، خلال أول 9 جولات.

    وقاريًا.. فاز الأهلي (4-2) على ناساف كارشي الأوزباكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وذلك بعد أن كان مُتأخرًا بهدفين مقابل لا شيء، في البداية.

    لكن.. عملاق جدة تعثر في الجولة الثانية من النخبة الآسيوية؛ عندما سقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع نادي الدحيل القطري، قبل الفوز أمام الغرافة والسد في الجولتين الثالثة والرابعة.

    وعاد الأهلي للتعثر آسيويًا من جديد؛ وذلك عندما سقط في فخ الهزيمة (0-1) أمام الشارقة الإماراتي، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري.

    وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

    جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 والقنوات الناقلة

    تستعد جماهير كرة القدم الآسيوية من اليابان شرقًا وحتى المملكة العربية السعودية غربًا لانطلاق نسخة جديدة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي من المنتظر أن تكون مليئة بالمفاجآت والإثارة.

    كان الاتحاد الآسيوي، لكرة القدم قد قرر تغيير نظام بطولة دوري أبطال آسيا، منذ الموسم الماضي وتم تقسيم البطولات الآسيوية إلى ثلاث بطولات بدلًا من بطولتين.

    وكان الأهلي، قد نجح في الحصول على اللقب الأول من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، الموسم الماضي، بعد تغلبه على كاواساكي فرونتال الياباني، بهدفين دون رد.

    جدول ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026

    احتفت جماهير كرة القدم الآسيوية بانطلاق مباريات بطولة دوري أبطال آسيا النخبة بشكلها الجديد والتي تضمن الكثير من المواجهات القوية والمنافسات الصعبة.

    النسخة الحالية تبدأ بمشاركة 24 فريقًا، سيتم تقسيمهم على مجموعتين كل منهما مكون من 12 فريق، واحدة في منطقة الغرب وأخرى في الشرق.

    ومع التنافس الشديد بين الفرق على تحقيق اللقب الغالي، هناك تنافس آخر بين اللاعبين على تحقيق لقب الهداف، في ظل وجود العديد من اللاعبين المميزين المشاركين في البطولة هذا الموسم.

