أخبار الأهلي اليوم | موهبة نصراوية على رادار جدة .. انفراجة لأزمة الغيابات ولاعب الراقي يفشل في تعويض فيرمينو!

كشف الإعلامي الرياضي عبد الغني شريف، عن أبرز سلبيات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، خلال الموسم الرياضي الجاري "2025-2026"، مؤكدًا أن الفريق يعاني منذ رحيل البرازيلي روبرتو فيرمينو، في الصيف.

وقال شريف، عبر برنامج "MBC في أسبوع"، إن أزمة الأهلي تتمثل في عدم التسجيل وكثرة إضاعة الفرص، فضلًا عن عدم وجود لاعب مركز "9.5" منذ رحيل فيرمينو، كما نوّه بأن الراقي يحتاج إلى لاعب مثل جواو فيليكس في النصر.

وأضاف عبد الغني أن روبرتو فيرمينو كان أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث كان يصنع الفارق بتحركاته والضغط على الخصم، أما عن إنزو ميلوت، صانع ألعاب الأهلي، فهو لا يزال يفتقر إلى الخبرة.