فيفا 23: تقييم فريق ريتشموند، وجوائز تيد لاسو في Ultimate Team

Ryan Kelly|
Roy Kent Jack Grealish FIFA 23Getty Images
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إضافات جديدة في اللعبة المنتظرة من العالم أجمع

تم إطلاق لعبة "فيفا 23" بشكل رسمي، وقد قامت EA Sports بعمل ميزة من نوع مختلف بإضافة "تيد لاسو" وفريق "آي إف سي ريتشموند" إلى اللعبة.

لقد جلبت الشركة المسلسل التليفزيوني الحائز على جوائز عديدة إلى العالم الافتراضي، دون إغفال الشخصية الأسطورية لجيسون سوديكيس.

"جول" يلقي نظرة على كيفية اللعب مع فريق "تيد لاسو" في اللعبة وتقييمات لاعبي فريق ريتشموند والعديد من التفاصيل الأخرى.

ما هي تقييمات لاعبي "آيه إف سي ريتشموند" في فيفا 23؟

جايمي تارت هو أفضل لاعب في قائمة "آيه إف سي ريتشموند" بتقييم 84 في FIFA 23 ثم يأتي لاعب الوسط روي كينت على طراز روي كين بتقييم شامل يصل إلى 83، بينما يكمل داني روخاس بتقييم 82 الثلاثي المتصدر.

حصل "سام أوبيسانيا" على تقييم 81، بينما يعتبر إيزاك مكادو أفضل مدافع في الفريق بتقييم 80.

لإعطائك فكرة عن مدى جودة اللاعبين في تقييم EA Sports ، فإن تصنيف تارت هو نفس تصنيف نجم مانشستر سيتي جاك جريليش وصانع ألعاب ريال مدريد إيدن هازارد ومدافع باريس سان جيرمان سيرخيو راموس، فيما يعتبر كينت ذا قدرة مماثلة للاعب خط وسط ولفرهامبتون روبن نيفيس وجناح برشلونة رافينيا.

يمكنك مشاهدة تقييمات FIFA 23 الخاصة بفريق ريتشموند في السياق التالي:-

اللاعب

المركز

التقييم

جايمي تارت

ST

84

روي كينت

CMD

83

داني روخاس

ST

82

سام أوبيسانيا

RM

81

إيزاك مكادو

CB

80

موي بامبركاتش

CM

79

جيف جودمان

LB

79

كولن هيوز

LM

78

أريو ديكسون

RB

78

روبي روبر

ST

78

جان ماس

CB

77

ريتشارد مونتلو

CMD

77

تييري زورو

GK

76

بول رينولدز

CB

76

تومي وينشستر

CB

76

ديكلان كوكبيرن

ST

75

كوكوتش

RM

75

باباتوندي

CB

75

توم أوبراين

GK

75

كيف تلعب بشخصية Ted Lasso AFC Richmond في FIFA 23؟

يمكنك اللعب بـ AFC Richmond في أوضاع اللعب التالية:

  • الانطلاقة
  • كارير موود
  • الوديات عبر الإنترنت
  • المواسم عبر الإنترنت

يمكنك العثور على فريق "آيه إف سي ريتشموند" في قسم "باقي العالم" في نمط "كارير موود" ومع ذلك ، من أجل اللعب مع هذا الفريق، يجب عليك أولاً استبدال فريق من الدوري الذي تنوي بدء المسيرة فيه.

في حالة لعبك كمدير في نمط "كارير موود"، يمكنك اختيار تيد لاسو ويمكنك أيضًا إدارة فريق "آي إف سي ريتشموند" بينما يجدر التذكير أنه لا يمكنك مشاركة لاعبي آيه إف سي ريتشموند في وضع " Ultimate Team".

Ted Lasso FIFA 23EA Sports / GOAL

مكافآت فريق تيد لاسو Ultimate Team في فيفا 23

في الوقت الذي لا يمكنك فيه استخدام لاعبي آيه إف سي ريتشموند في FUT 23، فهناك عدد من المكافآت المتاحة للفوز بها وهي:-

  • بطاقة تيد لاسو
  • بطاقة لحية المدرب
  • واجهة ملعب "آيه إف سي ريتشموند"
  • شارة ريتشموند

ومن المتوقع أن يتم طرح مجموعات فريقي ريتشموند والتيفوز مع تقدم مراحل الموسم.

كما يمكنك الفوز بشارة فريق ريتشموند من خلال إكمال تحدي "We Are Richmond" - بتسجيل هدف في أي نوع من المباريات.

أما الفوز بشكل واجهة ملعب فريق ريتشموند، فيتطلب منك إكمال جميع تحديات "قصة تيد لاسو" ذات الصلة.

كيف تحصل على بطاقتي تيد لاسو ولحية المدرب في فيفا 23؟

ستكلفك بطاقات تيد لاسو ولحية المدرب أربع نجوم، ومن أجل الحصول عليها، ستحتاج إلى الفوز بهذه النجوم من خلال إكمال FUT Moments.

ما هي أفضل خاصية في تقييم اللاعب على ألعاب FIFA؟

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ما هي أفضل خاصية في تقييم اللاعب على ألعاب FIFA؟

  • 65%السرعة
  • 18%الإنهاء
  • 13%المراوغة
  • 4%خاصية أخرى
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