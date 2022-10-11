فيفا 23: تقييم فريق ريتشموند، وجوائز تيد لاسو في Ultimate Team

تم إطلاق لعبة "فيفا 23" بشكل رسمي، وقد قامت EA Sports بعمل ميزة من نوع مختلف بإضافة "تيد لاسو" وفريق "آي إف سي ريتشموند" إلى اللعبة.
لقد جلبت الشركة المسلسل التليفزيوني الحائز على جوائز عديدة إلى العالم الافتراضي، دون إغفال الشخصية الأسطورية لجيسون سوديكيس.
"جول" يلقي نظرة على كيفية اللعب مع فريق "تيد لاسو" في اللعبة وتقييمات لاعبي فريق ريتشموند والعديد من التفاصيل الأخرى.
ما هي تقييمات لاعبي "آيه إف سي ريتشموند" في فيفا 23؟
جايمي تارت هو أفضل لاعب في قائمة "آيه إف سي ريتشموند" بتقييم 84 في FIFA 23 ثم يأتي لاعب الوسط روي كينت على طراز روي كين بتقييم شامل يصل إلى 83، بينما يكمل داني روخاس بتقييم 82 الثلاثي المتصدر.
حصل "سام أوبيسانيا" على تقييم 81، بينما يعتبر إيزاك مكادو أفضل مدافع في الفريق بتقييم 80.
لإعطائك فكرة عن مدى جودة اللاعبين في تقييم EA Sports ، فإن تصنيف تارت هو نفس تصنيف نجم مانشستر سيتي جاك جريليش وصانع ألعاب ريال مدريد إيدن هازارد ومدافع باريس سان جيرمان سيرخيو راموس، فيما يعتبر كينت ذا قدرة مماثلة للاعب خط وسط ولفرهامبتون روبن نيفيس وجناح برشلونة رافينيا.
يمكنك مشاهدة تقييمات FIFA 23 الخاصة بفريق ريتشموند في السياق التالي:-
اللاعب
المركز
التقييم
جايمي تارت
ST
84
روي كينت
CMD
83
داني روخاس
ST
82
سام أوبيسانيا
RM
81
إيزاك مكادو
CB
80
موي بامبركاتش
CM
79
جيف جودمان
LB
79
كولن هيوز
LM
78
أريو ديكسون
RB
78
روبي روبر
ST
78
جان ماس
CB
77
ريتشارد مونتلو
CMD
77
تييري زورو
GK
76
بول رينولدز
CB
76
تومي وينشستر
CB
76
ديكلان كوكبيرن
ST
75
كوكوتش
RM
75
باباتوندي
CB
75
توم أوبراين
GK
75
كيف تلعب بشخصية Ted Lasso AFC Richmond في FIFA 23؟
يمكنك اللعب بـ AFC Richmond في أوضاع اللعب التالية:
- الانطلاقة
- كارير موود
- الوديات عبر الإنترنت
- المواسم عبر الإنترنت
يمكنك العثور على فريق "آيه إف سي ريتشموند" في قسم "باقي العالم" في نمط "كارير موود" ومع ذلك ، من أجل اللعب مع هذا الفريق، يجب عليك أولاً استبدال فريق من الدوري الذي تنوي بدء المسيرة فيه.
في حالة لعبك كمدير في نمط "كارير موود"، يمكنك اختيار تيد لاسو ويمكنك أيضًا إدارة فريق "آي إف سي ريتشموند" بينما يجدر التذكير أنه لا يمكنك مشاركة لاعبي آيه إف سي ريتشموند في وضع " Ultimate Team".EA Sports / GOAL
مكافآت فريق تيد لاسو Ultimate Team في فيفا 23
في الوقت الذي لا يمكنك فيه استخدام لاعبي آيه إف سي ريتشموند في FUT 23، فهناك عدد من المكافآت المتاحة للفوز بها وهي:-
- بطاقة تيد لاسو
- بطاقة لحية المدرب
- واجهة ملعب "آيه إف سي ريتشموند"
- شارة ريتشموند
ومن المتوقع أن يتم طرح مجموعات فريقي ريتشموند والتيفوز مع تقدم مراحل الموسم.
كما يمكنك الفوز بشارة فريق ريتشموند من خلال إكمال تحدي "We Are Richmond" - بتسجيل هدف في أي نوع من المباريات.
أما الفوز بشكل واجهة ملعب فريق ريتشموند، فيتطلب منك إكمال جميع تحديات "قصة تيد لاسو" ذات الصلة.
كيف تحصل على بطاقتي تيد لاسو ولحية المدرب في فيفا 23؟
ستكلفك بطاقات تيد لاسو ولحية المدرب أربع نجوم، ومن أجل الحصول عليها، ستحتاج إلى الفوز بهذه النجوم من خلال إكمال FUT Moments.
ما هي أفضل خاصية في تقييم اللاعب على ألعاب FIFA؟
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ما هي أفضل خاصية في تقييم اللاعب على ألعاب FIFA؟
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