4 عوامل تقرب باريس سان جيرمان من التجديد لمبابي

كشفت تقارير صحفية، أن إدارة باريس سان جيرمان، قررت الدخول في محاولة تقديم عرضًا جديدًا، لتجديد عقد كيليان مبابي لاعب الفريق، خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد مبابي صاحب الـ 23 عامًا، مع باريس سان جيرمان، بنهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفان حتى الآن إلى صيغة لتجديد العقد.

وارتبط اللاعب الدولي الفرنسي، بالرحيل عن قلعة حديقة الأمراء، بعد نهاية عقده مع باريس، وسط اهتمام من ريال مدريد الإسباني، الذي يعتبر اللاعب هدفه الأول في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ويسعى للتعاقد معه في صفقة انتقال حر.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن باريس سان جيرمان يسعى لاستغلال أربعة عوامل لإقناع لاعبه بالتجديد، خلال الفترة المقبلة.

أول تلك العوامل التي يأمل باريس أن تقنع مبابي بالاستمرار، هو جعل اللاعب الفرنسي الشاب أهم عنصر في مشروع الفريق وقائد الفريق، فمنذ وصوله من موناكو في صيف 2017 لم يشعر اللاعب بأنه قائد الفريق.

وأشارت الصحيفة الإسبانية في تقريرها، إلى ان غرفة خلع الملابس قد تكون سببًا في استمرار مبابي، إذ يسعى اللاعبون الفرنسيون في الفريق إلى السيطرة على غرفة خلع الملابس، خاصة بعد شعورهم بحصول لاعبي أمريكا الجنوبية على بعض الامتيازات المختلفة.

وأكدت الصحيفة أن باريس أيضًا، يدرس تقديم عرضًا لمبابي قصير الأمد قد يوافق عليه، ينتهي في صيف 2024، ويمكن له أن يرحل في صيف 2023 بسعر متفق عليه مسبقًا، كما ستقدم الإدارة له 25 مليون يورو مكافأة تجديد.

ومن أهم الأسباب التي قد تجعل مبابي يستمر مع باريس، هو اقترابه من دخول التاريخ بأن يصبح الهداف التاريخي للفريق، إذ لديه مع فريقه في الوقت الحالي 154 هدفًا وبفارق 46 هدفًا عن كافاني هداف الفريق التاريخي.

وفي حال استمراره لموسم أو اثنين بإمكانه أن يحطم رقم المهاجم الأوروجوياني السابق للفريق الباريسي، ويصبح الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان ويحقق حلم طفولته.

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