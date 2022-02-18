بوتشتينو: ميسي روح كرة القدم ولن يتأثر بركلة جزاء

دافع ماوريسيو بوتشتينو، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، عن لاعب فريقه ليونيل ميسي، أمام الانتقادات التي تعرض لها بعد مباراة الفريق الفرنسي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وكان البرغوث الأرجنتيني، قد أهدر ركلة جزاء أمام ريال مدريد، في المباراة التي انتهت بفوز باريس بهدف دون رد جاء بتوقيع كيليان مبابي، في الدقيقة الأخيرة مع عمر اللقاء.

وقال المدرب الأرجنتيني في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لمباراة فريقه القادمة أمام نانت: "ميسي هو الأفضل في العالم، لاعب بمثل خبراته لن يؤثر إهدار ركلة جزاء على ثقته هذا مستحيل".

ويستعد ميسي وباريس سان جيرمان، لاستضافة نانت مساء غد السبت ضمن مباريات الجولة الـ 25 من الدوري الفرنسي، على ملعب حديقة الأمراء.

وتابع بوتشتينو حديثه عن مواطنه، وقال عنه: "ميسي لعب بشكل جيد أمام ريال مدريد، لقد كان لديه قدرة مميزة على ربط خطوطنا، فهو روح كرة القدم".

وأكد المدرب صاحب الـ 49 عامًا، على أن نيمار لاعب الفريق، أصبح جاهزًا للمشاركة في الدوري بعد تعافيه من الإصابة وقال: "نأمل أن يكون قد تعافى بشكل تام، ويستعيد مستواه المعهود من خلال المباريات القادمة".

جدير بالذكر أن نيمار قد وشارك في مباراة باريس الأخيرة أمام ريال مدريد، كبديل في الشوط الثاني للمرة الأولى بعد إصابته في نهاية نوفمبر الماضي.

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