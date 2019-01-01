والد ساري: تشيلسي لم يُطلق سراحه بعد

على النقيض مما تتحدث عنه الصحافة الإيطالية عن اتفاق المدرب ماوريسيو ساري مع إدارة يوفنتوس على خلافة ماسيميليانو أليجري، إلا أن والد المدرب، نفى صحة هذه الأنباء في حديثه مع أشهر يوتيوبر محسوب على زعيم الكرة الإيطالية.

وتؤكد جُل المصادر التي تحظى بمصداقية لا بأس بها، أن مدرب نابولي السابق، لن يظهر مرة أخرى على مقاعد بدلاء أسود غرب لندن، وذلك لرغبته في العودة إلى وطنه، منها ليكون على مسافة قريبة من والديه، وكذا للتقدم خطوة جديدة إلى الأمام في رحلة الكفاح، مع أكبر نادٍ في وطنه.

ومن قبل انتشار الأنباء التي تتحدث عن اتفاق ساري مع المدير الرياضي لليوفي فابيو باراتيتشي على كافة البنود الشخصية في عقده، اتفقت وسائل الإعلام البريطانية، على أن إدارة النادي اللندني لا تميل لفكرة الإبقاء على المدرب المدخن، وذلك على الرغم من نجاحه في موسمه الأول والوحيد في "ستامفورد بريدج".

وقاد المدرب السيتيني أسود غرب لندن لإنهاء الموسم في المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المُقبل، بالإضافة إلى ذلك، كان قاب قوسين أو أدنى من الخروج من الموسم ببطولتين، لولا خسارة نهائي كأس الرابطة أمام الإعصار السماوي مانشستر سيتي بركلات الجزاء الترجيحية، ليكتفي في النهاية بلقب اليوربا ليج على حساب الجار العدو آرسنال.

الملك المصري 🇪🇬👑

كل عام وأنت أحد أسباب السعادة لدى المصريين🎂



يوم سعيد @MoSalah 🎉 pic.twitter.com/msOMKl5RPc — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 15, 2019

وردًا على ما تردد في الساعات القليلة الماضية، أن ساري أصبح مدربًا لليوفي بشكل رسمي، قال ساري الأب في حديثه مع اليوتيوبر اليوفينتينو جياكومو كارولي "إنهم (تشيلسي) لم يطلقوا سراحه بعد، حتى أنه (ساري) لا يعرف ماذا سيحدث"، مضيفًا بشكل مقتضب "هل تتمنى عودته لإيطاليا؟ نعم آمل أن يعود".

وجاءت تصريحات ساري الأب، لتبصم على صحة ما أثير حول تعمد إدارة تشيلسي عرقلة مفاوضات ساري مع إدارة البيانكونيري، وذلك على الرغم من اقتراب النادي من التعاقد مع أسطورته فرانك لامبارد لقيادة الفريق الموسم المقبل، بعد إنجاز وصوله بديربي كاونتي لنهائي "البلاي أوف" المؤهل للبريميرليج.