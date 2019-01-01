شقيق هيجواين يؤكد رغبته في البقاء مع يوفنتوس حتى الاعتزال

وسط حالة من الجدل حول مستقبل المهاجم الأرجنتيني

أكد شقيق جونزالو هيجواين، أن اللاعب يريد إنهاء مشواره الكروي مع يوفنتوس، ولن يلعب لأي نادي إيطالي آخر.

هيجواين قضى النصف الأول من الموسم الماضي معاراً لميلان، بينما قضى الثاني مع تشيلسي، ولم يحالفه التوفيق بالفترتين.

ويبدو مصير الأرجنتيني غامضاً إلى حد كبير حتى الآن، بعد رفض البلوز تفعيل بند الشراء في عقده.

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ومن جانبه قال شقيقه نيكولاس:"أنا الآن في بيونس آيرس، وكذلك جونزالو ومعه عائلته في أجازة، لذلك أؤكد أننا لم تحدث مع أي نادي حتى الآن".

وأضاف:"شقيقي لديه عقد مع يوفنتوس ويريد احترامه والاستمرار لمدة عادمين قادمين، لا أقصد عدم الاحترام، ولكنه لن يلعب لأي نادي آخر داخل إيطاليا".

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وتابع:"ربما يكون هذا العام هو موعد تألق هيجواين، لديه القدرة والقوة الكافية، ويريد إنهاء مشواره داخل يوفنتوس".

يذكر أن صاحب الـ31 عاماً نجح في تسجيل 5 أهداف فقط بالدوري الإنجليزي خلال فترة تواجده بتشيلسي.