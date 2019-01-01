يوفنتوس يسعى لاستغلال أزمة فاران في ريال مدريد

تعرف على محاولات البيانكونيري لتعزيز خط الدفاع

يراقب نادي يوفنتوس الإيطالي موقف رافائيل فاران في ريال مدريد لأجل التعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

التقارير الصحفية أكدت أنّ فاران يرغب في الرحيل عن صفوف النادي الملكي إلا أنّ المدافع الفرنسي نفى هذه الشائعات.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ يوفنتوس يراقب موقف فاران في ريال مدريد وسوف يحاول إقناع المدافع بارتداء قميص البيانكونيري خلال الموسم المقبل.

وأوضحت أنّ فريق السيدة العجوز يحاول إيجاد مدافعين شباب خلال الفترة المقبلة في ظل تجاوز جورجيو كيلليني وليوناردو بونوتشي عامهم الثلاثين.

سيدات يوفنتوس يخوضون المباراة الأولى في تاريخ الفريق على الملعب الرئيسي لـ"أليانز ستاديوم" بحضور جماهيري كبير ⚪️⚫️pic.twitter.com/FfuFEgziKR — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 24, 2019

وبجانب فاران، فإن البيانكونيري يرغب في التعاقد مع ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس الهولندي، والمطلوب أيضًا في برشلونة وبايرن ميونخ وكذلك ريال مدريد.

فاران أكد أنّه سعيد في ريال مدريد ويتطلع للعمل مرة أخرى تحت قيادة زين الدين زيدان.