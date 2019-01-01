فاران مهاجمًا الصحافة الإسبانية: من قال إنني غير سعيد في ريال مدريد؟

تعرف على تصريحات فاران بشأن ما تردد حول رغبته مغادرة ريال مدريد

هاجم رافائيل فاران، قلب دفاع ريال مدريد، الصحافة الإسبانية بعد الحديث عن رغبته الرحيل بنهاية الموسم عن الملكي والبحث عن نادي جديد.

التقارير الصحفية تؤكد أنّ فاران طلب مغادرة النادي والبحث عن تجربة جديدة بعد تحقيقه جميع البطولات رفقة البلانكوس.

وقال فاران في تصريحات صحفية: "أنا شخص متحفظ وقليل الكلام في الصحافة ولذلك يتم تأويل تصريحاتي على حسب الأهواء الشخصية وبالأخص في صحف إسبانيا".

وتابع: "لا أحب الرد على الشائعات ولكن أن يصل الأمر لقول إنني لا أشعر بالسعادة في ريال مدريد فهذا أمر غير صحيح على الإطلاق. أعلم أنّ متطلبات الفريق مرتفعة وأحاول تقديم الأفضل".

💫لاعب ريال مدريد يرفض الحديث عن مستقبله 🔻 pic.twitter.com/UDotx7yGL9 — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 22, 2019

صاحب الـ 25 عامًا أشار إلى أنّه يلعب في أفضل فريق بالعالم وبعد موسم سيء من الطبيعي توجيه الانتقادات وانتشار الشائعات.

واختتم: "عشنا موسمًا صعبًا كمجموعة وسنحاول تصحيح الأوضاع. لا أتحكم في كل ما يقال عني ولكني لا أقبل شائعات رغبتي الرحيل فهذا عار من الصحة"..

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية قد أكدت أنّ فاران أخبر زملائه في غرفة الملابس بقراره النهائي مغادرة الفريق رغم عودة زيدان.