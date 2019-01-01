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فاران يخطط للرحيل عن ريال مدريد

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إلى أين قد يرحل فاران حال مغادرته ريال مدريد في الصيف؟
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

يخطط رافائيل فاران، قلب دفاع ريال مدريد، للرحيل عن صفوف النادي الملكي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

فاران انضم إلى ريال مدريد في 2011 وحقق بطولة الدوري الإسباني مرتين ودوري أبطال أوروبا 4 مرات.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إنّ فاران طلب الرحيل عن صفوف ريال مدريد في الصيف المقبل والبحث عن تحدي جديد، متوقعة أنّ يصبح قلب الدفاع الملكي الأغلى في العالم متفوقًا على صفقة فيريجل فان دايك.

وأوضحت الصحيفة أنّ بايرن ميونخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي مهتمون بضم صاحب الـ 25 عامًا والذي تبلغ قيمة كسر عقده 500 مليون يورو.

اختيارات المحررين

ريال مدريد وقّع مع إيدير ميليتاو من بورتو البرتغالي مقابل 50 مليون يورو على أن ينضم للفريق في الصيف المقبل.

فان دايك انضم إلى ليفربول من ساوثامبتون مقابل 85 مليون يورو ليصبح أغلى صفقة مدافع في العالم يليه انتقال لابورت إلى مانشستر سيتي مقابل 70 مليون يورو.

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