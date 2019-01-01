يوفنتوس يستغل ديبالا للحصول على صلاح أو إيكاردي

صلاح بألوان البيانكونيري الموسم المقبل؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدثت عدة تقارير إيطالية عن أن يوفنتوس سيستغل تراجع دور نجمه باولو ديبالا مع الفريق وعرضه للحصول على محمد صلاح، مهاجم ليفربول، أو ماورو إيكاردي من إنتر.

ديبالا الموسم الجاري فقد مكانه أساسياً بالأسابيع الأخيرة بتشكيلة ماسيمليانو أليجري وتراجعت معدلاته التهديفية، مما فتح باب التكهنات والشائعات حول مستقبله.

وذكر "توتو ميركاتو" أن يوفنتوس يفضل التعاقد مع جناح بمواصفات اللاعب الهداف لمساندة كريستيانو رونالدو في خط الهجوم، ويرى أن صلاح هو الأسم الأنسب.

وأشار التقرير أن يوفنتوس مستعد لعرض ديبالا على ليفربول في صفقة تبادلية للحصول على خدمات المهاجم المصري في الصيف المقبل.

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💫الكثير من النجوم في رقم واحد🔟 🇦🇷 pic.twitter.com/AwTRTPde8j — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 22, 2019

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في المقابل، أوردت "ريبوبليكا" و"كوريري" أن ديبالا قد يكون ورقة يوفنتوس الرابحة في المفاوضات مع إنتر لضم هدافه المغضوب عليه ماورو إيكاردي.

وعاد الأرجنتيني لتدريبات إنتر بعد ما يقارب الشهر من الانقطاع بعد أزمة سحب الشارة، ولكن التقارير تؤكد رحيله بحلول نهاية الموسم بعد تأزم العلاقة مع باقي اللاعبين والإدارة.

وألمح لوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر والأرجنتين، أنه يحب اللعب بجوار ديبالا ويراه شريكاً مثالياً له في خط الهجوم، وهو ما أثار الأقاويل حول احتمال رؤية الثنائي معاً في النيراتزوري.

وتلعب الأرجنتين مساء اليوم، الجمعة، أمام فينزويلا ودياً بتواجد ديبالا احتياطياً ومارتينيز أساسياً بحسب المدرب ليونيل سكالوني.