لوتارو: نحتاج إيكاردي ولكن ديبالا مهم أيضًا

لوتارو مارتينيز يتحدث عن حاجة إنتر ميلان لإيكاردي وأهمية باولو ديبالا نجم يوفنتوس

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال لوتارو مارتينيز إن عودة النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي للعب مع إنتر ميلان في الفترة القادمة يبدو مهمًا، ولكن تواجد ديبالا يروق له أيضًا.

وكانت الأخبار القادمة من إيطاليا أفادت بأن هناك نية لإحداث صفقة تبادلية بين إنتر ميلان ويوفنتوس ينتقل على إثرها ماورو إيكاردي للبيانكونيري وباولو ديبالا للنيراتزوري.

وبخصوص ذلك، قال لوتارو مارتينيز إن وجود ماورو إيكاردي في صفوف تشكيل إنتر مرة أخرى سيعد إضافة قوية للفريق فيما تبقى من الموسم.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٠ مارس ٢٠١٩

ولكنه في نفس الوقت يرى أن التعاقد مع باولو ديبالا سيكون شيئًا إيجابيًا للنيراتزوري وخطوة هامة في مشروع إنتر الجديد الذي يقوده جيوسيبي ماروتا.

وكان إيكاردي قد بدأ في المصالحة مع إدارة إنتر، وتزايدت الأنباء عن اقتراب عودته إلى تشكيل الفريق بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

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يذكر أن ماورو إيكاردي قد ابتعد عن تشكيل إنتر بداعي الإصابة في الركبة، وذلك بعد سحب شارة القيادة منه بناء على ثرثرة زوجته ووكيلة أعماله واندا نارا.