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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

لوتارو: نحتاج إيكاردي ولكن ديبالا مهم أيضًا

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Getty/Goal
لوتارو مارتينيز يتحدث عن حاجة إنتر ميلان لإيكاردي وأهمية باولو ديبالا نجم يوفنتوس

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

قال لوتارو مارتينيز إن عودة النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي للعب مع إنتر ميلان في الفترة القادمة يبدو مهمًا، ولكن تواجد ديبالا يروق له أيضًا.

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وكانت الأخبار القادمة من إيطاليا أفادت بأن هناك نية لإحداث صفقة تبادلية بين إنتر ميلان ويوفنتوس ينتقل على إثرها ماورو إيكاردي للبيانكونيري وباولو ديبالا للنيراتزوري.

وبخصوص ذلك، قال لوتارو مارتينيز إن وجود ماورو إيكاردي في صفوف تشكيل إنتر مرة أخرى سيعد إضافة قوية للفريق فيما تبقى من الموسم.

ولكنه في نفس الوقت يرى أن التعاقد مع باولو ديبالا سيكون شيئًا إيجابيًا للنيراتزوري وخطوة هامة في مشروع إنتر الجديد الذي يقوده جيوسيبي ماروتا.

وكان إيكاردي قد بدأ في المصالحة مع إدارة إنتر، وتزايدت الأنباء عن اقتراب عودته إلى تشكيل الفريق بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

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يذكر أن ماورو إيكاردي قد ابتعد عن تشكيل إنتر بداعي الإصابة في الركبة، وذلك بعد سحب شارة القيادة منه بناء على ثرثرة زوجته ووكيلة أعماله واندا نارا.

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