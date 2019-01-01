بيل: علاقتي مع رونالدو ممتازة وفريق طفولتي سيغضب جماهير توتنهام

النجم الويلزي يكشف عدة أسرار

فيسبوك تويتر هيثم محمد

عاد الويلزي جاريث بيل، نجم ريال مدريد، للحديث عن عدة محطات هامة في ماضيه، ومن ضمنها فريقه المفضل في طفولته وعلاقته مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتواترت الأنباء عن عدم استقرار وضعية بيل في صفوف الفريق الملكي وإمكانية رحيله عن صفوفه خلال الصيف المقبل.

وقال بيل في حوار مع "بي تي": "كنت أشاهد أرسنال كثيراً وأستمتع بلاعبين مثل تيري هنري ودينيس بركامب، كان فريقاً عظيماً وأعرف أن هذا سيغضب جماهير توتنهام".

وكيله: شكرينيار مطلوب في ريال مدريد وبرشلونة

✨هل يمكنك تخمين من هو هذا اللاعب 🤔 pic.twitter.com/VQUxmQJS0M — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 22, 2019

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وأتبع: "كنت أستمتع كذلك بمتابعة جيجز، كان لاعباً خاصاً لجيلنا الشاب، وكونه مدربي الحالي يضفي على الأمر إضافة مهمة".

وحول الشائعات عن علاقته مع رونالدو المتوترة: "رونالدو لاعب عظيم وتمتعت باللعب معه، الإعلام يحاول اختلاق مشاكل بيننا لا وجود لها، سيظل لاعباً عظيماً".

وختم بالعودة لمباراة إنتر وتوتنهام الشهيرة: "الاعتذار لمايكون؟ قدمت لقائاً رائعاً يومها أمام إنتر، تلك كانت اللحظة التي عنت بالنسبة لي أنن يمكنني اللعب مع كبار القوم".

ويتواجد بيل حالياً مع منتخب ويلز بقيادة ريان جيجز استعداد لبدء مشواره في تصفيات أمم أوروبا 2020.