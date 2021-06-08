يوفنتوس يحدد بديل كريستيانو رونالدو

نادي يوفنتوس يقرر الحصول على خدمات البرازيلي جابرييل جيسوس من صفوف مانشستر سيتي.

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن رغبة نادي يوفنتوس في الحصول على خدمات اللاعب البرازيلي جابرييل جيسوس من صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، والتي أكدت أن اللاعب سيتم ضمه ليوفنتوس رغبة في تعويض الرحيل المنتظر للبرتغالي كريستيانو رونالدو.

ولا يعد جيسوس هو الوحيد في قائمة بدلاء رونالدو، حيث يضع النادي اللاعب الأرجنتيني ماورو إيكاردي في حساباته أيضًا لضمه هذا الصيف.

إلى أين يرحل رونالدو؟

بحسب ما ذكرت تقارير صحفية عديدة فهناك مجموعة من الأندية مهتمة بالحصول على خدمات كريستيانو رونالدو على رأسها مانشستر يونايتد فريقه السابق.

وهناك أيضًا باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميامي الأمريكي، بالرغم من رغبة رونالدو في البقاء في أوروبا.

ما هي دلائل رحيل رونالدو عن يوفنتوس؟

النجم البرتغالي هداف الدوري الإيطالي في آخر نسخة غاب عن إحدى الإعلانات الخاصة بواحد من أهم رعاة النادي في الموسم الجديد.

وكان دائم الظهور في نفس الإعلان خلال السنوات الماضية له بقميص يوفنتوس، حيث ظهر في صيف 2019 وبشهر أكتوبر من نفس العام بالإضافة لصيف العام الماضي.

وأشارت تقارير أخرى إلى أن ماسيميليانو أليجري المدير الفني الجديد ليوفنتوس يسعى لأن يجعل خط هجومه معتمدًا بشكل أساسي على الثنائي ألفارو موراتا وباولو ديبالا.

كذلك انتشرت مجموعة من الصور لنقل كريستيانو رونالدو لسياراته من منزله في تورينو لمكان غير معروف بعد.

جدير بالذكر أن عقد رونالدو في صفوف يوفنتوس مستمر حتى نهاية الموسم المقبل، مما يعني أن رحيله في الصيف يتطلب مبلغًا ماليًا قد يكون كبيرًا على أي فريق في الوقت الحالي.

اقرأ أيضًا