يوفنتوس يزاحم إنتر على لوكاكو

الصفقة تتعقد للنيراتزوري

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت وسائل إعلامية إيطالية أن يوفنتوس قرر مزاحمة إنتر ودخول سباق التعاقد مع مهاجم مانشستر يونايتد روميلو لوكاكو.

وكيل أعمال اللاعب فيديركو باستوريلو صرح في الأيام الماضية أن الصفقة صعبة، وطالب إنتر بالإسراع في مفاوضاته لضم البلجيكي.

وذكرت "سكاي" أن يوفنتوس عازم الدخول في سباق ضم مهاجم إيفرتون وتشيلسي السابق لتدعيم خط هجومه.

رئيس إنتر السابق لكونتي: إيكاردي أفضل من لوكاكو

بوفون سعيد بقميصه الجديد مع يوفنتوس بعد عودته 😍👕⚫️⚪️ pic.twitter.com/3tFwPEOKW5 — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 6, 2019

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وأوضحت الشبكة في تقريرها أن دخول يوفنتوس السباق هدفه الرئيسي رفع سعر اللاعب ومضايقة غريمه إنتر لإجباره على بيع ماورو إيكاردي إليه.

والتقى فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي ليوفنتوس، مع واندا نارا، زوجة ووكيلة إيكاردي، في الأيام الماضية، ولكن إنتر يفضل بيع اللاعب لنابولي.

وتشير آخر التقارير أن عرض إنتر لضم لوكاكو الأخير هو إعارة موسمين مقابل 10 ملايين يورو، مع إلزامية شراء مقابل 50 مليون يورو، وهو ما رفضه مانشستر.

وينتظر أن يعلن مانشستر قائمته المغادرة إلى أستراليا لحضور المعسكر التحضيري للموسم المقبل، ووجود لوكاكو من عدمه.