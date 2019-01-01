رئيس إنتر السابق لكونتي: إيكاردي أفضل من لوكاكو

وسط الأنباء حول مفاوضات جدية لضم المهاجم البلجيكي

يعتقد ماسيمو موراتي الرئيس السابق لنادي إنتر الإيطالي، أن مهاجم الفريق ماورو إيكاردي أفضل من روميلو لوكاكو نجم مانشستر يونايتد.

العديد من التكهنات أثيرت حول مستقبل إيكاردي هذا الصيف، وسط أنباء قوية حول تقديم عرض رسمي للوكاكو.

موراتي الذي سبق وأن عمل رئيساً لإنتر وفاز معه بالثلاثية التاريخية في 2010، وجه نصيحة لمدرب الفريق أنطونيو كونتي.

وقال في تصريحات صحفية:"متشوق جداً لرؤية إنتر مع كونتي، يمتلك جودة مميزة جداً ويستطيع تحقيق أشياء عظيمة".

أبرز أخبار الانتقالات اليوم.. قائد النصر السابق ينتقل إلى الدوري القطري، ونابولي يطلب ضم مهاجم إنتر 📰 pic.twitter.com/Ltmesu5KQW — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 5, 2019

وأضاف:"لديه تجربة سابقة كمدرب محترف وسبق وأن عمل بيوفنتوس، المهمة لن تكون سهلة وفي غاية الصعوبة".

وتابع:"دجيكو ولوكاكو مهاجمان مميزان، أحدهما يتمتع بموهبة مميزة والآخر قوي بدنياً، ولكني أرى إيكاردي أفضل منهما".

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وفي نهاية حديثه تمنى موراتي تغلب إنتر على أزمة إيكاردي، محذراً النيراتزوري من تركه يرحل إلى يوفنتوس.