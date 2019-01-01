يايا توريه يرفض دعم أوزيل لمسلمين الإيجور

توريه يطلب من اللاعبين التركيز على كرة القدم فقط ولا علاقة لهم بالسياسة

يعتقد يايا توريه، لاعب مانشستر سيتي السابق أن مسعود أوزيل لاعب أرسنال الإنجليزي اخطأ في التعبير عن رأيه، وانتقاد الانتهاكات ضد مسلمين الإيجور.

وكتب أوزيل منذ عدة أيام تغريدة يهاجم فيها الانتهاكات ضد مسلمين الإيجور، ومنتقداً صمت العالم الإسلامي عما يحدث.

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ومنذ ذلك الحين يتعرض اللاعب الألماني صاحب الـ 31 عاماً، إلى حملة هجوم شرسة، خاصة من الصين التي رفضت بث آخر مباريات فريقه احتجاجاً على مشاركته.

وقال توريه في تصريحات صحفية: "يجب على لاعبي كرة القدم أن يركزوا على كرة القدم، ويجب على السياسيين أن يركزوا في السياسة".

وواصل: "لا يمكن للاعبين المشاركة في ذلك النوع من الأشياء لأنه يسبب الكثير من المشاكل، كشخص مسلم هذا الأمر معقد، ولكني أعتقد أن أوزيل أخطأ في قراره".

ومن جانبها الصين نفت ما قاله أوزيل، وأكدت أنه تعرض للخداع ولا يوجد مثل تلك الأمور بها بل ودعته للزيارة للتأكد من الأمر بنفسه.

وفي سياق متصل، قام وزير الخارجية الأمريكي مساء اليوم بدعم اللاعب ضد الصين، التي وصفها بأنها تنتهك حقوق الإنسان ضد المسلمين وغيرهم من الديانات.

جدير بالذكر أن نادي أرسنال، نفى وجود أي علاقة بينه وبين التصريحات التي نشهرها أوزيل، مشيراً إلى أنه تعبر عن رأيه الشخصي.