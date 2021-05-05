يأس من حلم الأبطال.. بوفون يعلن مغادرة يوفنتوس بنهاية الموسم

قرار متوقع..

أعلن جيانلويجي بوفون مغادرته لصفوف يوفنتوس بنهاية عقده هذا الموسم، بعدما اعتبر أنه "حقق كل شيء" رفقة البيانكونيري.

وكان بوفون قد عاد إلى يوفنتوس بعد عام واحد من رحيله إلى باريس سان جيرمان، ليصبح الحارس الثاني خلف تشيزني في آخر موسمين.

دائمًا وأبدًا ما كان حلم بوفون هو التتويج بدوري أبطال أوروبا، غير أن الحارس العملاق يبدو وأنه فقد "الأمل" في تحقيق هذه الغاية.

كيف أعلن بوفون رحيله عن يوفنتوس؟

بوفون أجرى حوارًا مع قنوات بي إن سبورتس أعلن خلاله نهاية مسيرته مع يوفنتوس، من دون الإعلان إذا ما كان ذلك يعني نهاية مسيرته الكروية أم لا.

الحارس الإيطالي التاريخي قال في الحوار "مستقبلي واضح وقد تم تحديد معالمه، ولا يمكنني إضافة أي شيء في هذا الموضوع".

كما أضاف "تجربتي مع يوفنتوس ستنتهي بنهاية هذا الموسم، لم أقرر بعد ما سأفعل بعدها، سواءً أن أجد فريقًا جديدًا أو أقوم بخيار آخر".

وأتم معللًا قراره بمغادرة مدينة تورينو "أعتقد أنني منحت الكثير ليوفنتوس وفي الوقت نفسه حصلت منه على الكثير، فماذا يمكن تحقيقه بعد هذا كله؟ لقد وصلنا إلى نهاية الطريق".

ماذا قال بوفون عن يوفنتوس وكريستيانو رونالدو هذا الموسم؟

وتحدث بوفون أيضًا عن الموسم السيئ الذي عاشه يوفنتوس هذا الموسم، وكشف أن كتيبة أندريا بيرلو افتقدت إلى العقلية اللازمة.

بوفون قال في هذا الصدد "أمام الفرق الصغيرة أهدرنا الكثير من النقاط بنوع من أنواع السذاجة، هذا يوضح أننا نحتاج إلى التطور على مستوى العقلية".

أما عن كريستيانو رونالدو، فأثنى بوفون عليه بقوله "علاقتي برونالدو جيدة جدًا، إنه شخص ودود بالنسبة لي".

وتابع "لقد سجل الكثير من الأهداف هذا الموسم كما فعل في المواسم السابقة، كان في حاجة إلى أن يكون الفريق ككل جيدًا، من الطبيعي أن يتأثر اللاعب بوضع الفريق".

ماذا قدم بوفون هذا الموسم وكيف سار موسم يوفنتوس؟

وشارك الحارس البالغ من العمر 43 عامًا في 12 مباراة على مختلف الأصعدة، نجح في الحفاظ على نظافة شباكه خلال 6 منهم.

بخلاف ذلك، كان بوفون بديلًا لتشيزني كما جرت العادة، باستثناء في بطولة كأس إيطاليا التي حرس عرين البيانكونيري خلال 4 مباريات فيها.

يوفنتوس عاش موسمًا تعيسًا للغاية بعدما فقد درع الدوري الإيطالي لصالح إنتر، مع الخروج من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا على يد بورتو.

الفرصة لا تزال مواتية لليوفي للخروج ببطولة هذا الموسم عندما يلعب مع أتالانتا في نهائي كأس إيطاليا، مع الهدف الأهم بالتواجد بالمربع الذهبي للكالتشيو لضمان لعب دوري الأبطال الموسم المقبل.

الجدير بالذكر أن يوفنتوس يحتل حاليًا المركز الثالث برصيد 69 نقطة بالتساوي مع أتالانتا وميلان وبفارق نقطتين عن نابولي الخامس.

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