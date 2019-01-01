ليونبيرج: أرسنال يحتاج لتحسين الكثير من الأمور

فريدريك ليونبيرج المدير الفني لفريق أرسنال يعلق على التعادل مع نوريتش سيتي في الجولة الـ ١٤ من البريميرليج.

أكد المدرب فريدريك ليلونبيرج المدير الفني الجديد لنادي أرسنال عن سعادته بالطريقة التي بدأ بها فريقه مواجهة نوريتش سيتي ضمن لقاءات الجولة الـ ١٤ من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ليونبيرج وأكد خلالها أن الفريق لا يزال أمامه الكثير من الأمور التي تحتاج للتطوير والتحسن.

وقال ليونبيرج "لقد بدأنا المباراة بشكل جيد للغاية وهذه هي الطريقة التي أريد أن نلعب بها طوال الوقت بالتحديد، لكن لا يزال علينا العمل على التحولات".

وأضاف: "سيطرنا على الكرة بشكل مستمر لكن هم نجحوا في الهجمة المرتدة بشكل سهل للغاية، لقد رأيت في بداية اللقاء العديد من الأمور التي طبقناها في التدريبات لكن لا يزال علينا تسجيل الأهداف والتقدم في النتيجة".

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وأكمل: "أريد أن يقدم هذا النادي مباريات جيدة وأن يحقق النتائج الجيدة، أسعى للفوز بالمباريات طوال الوقت لذلك التعادل محبط بالنسبة لي لكنني شاهدت العديد من الأمور الإيجابية".

وأكمل عن إعادة ركلة الجزاء: "أعتقد أنني عانيت من أزمة قلبية وقتها، لكن الأهم في تلك اللقطة أن أوباميانج لديه القوة العقلية للتسجيل من جديد بعد إلغاء أول مرة".

جدير بالذكر أن أرسنال كان قد تعادل اليوم بهدفين لمثلهما ليرتفع رصيده للنقطة رقم ١٩ في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.