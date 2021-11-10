وكيل بيل: حين حدثته عن تمثيل إنجلترا هدد بعدم العمل معي

تحدث جوناثان بارنيت، وكيل أعمال النجم الويلزي جاريث بيل، عن علاقة اللاعب بمنتخب بلاده والحلم الذي يسعى لتحقيقه رفقتهم.

بيل ظهر في قائمة منتخب ويلز المستدعاه للمباراتين الدوليتين القادمتين، رغم عدم ظهوره مع ريال مدريد منذ سبتمبر بسبب الإصابة.

مهاجم ريال مدريد قد تعرض إلى إصابة خلال الإحماء قبل مباراة سيلتا فيجو في الليجا الإسبانية في 12 سبتمبر، لتنضم إلى سلسلة غياباته الطويلة بسبب الإصابات التي يعاني منذ انتقاله إلى "سنتياجو بيرنابيو".

ماذا قال وكيل أعمال اللاعب؟





وتحدث بارنيت مع صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية عن المجد الذي ينتظره بيل، قائلًا: "إذا وصل بيل مع ويلز لكأس العالم، أعتقد أنه سيكون المجد الأعظم بالنسبة له".

وتابع: "منذ أول يوم قابلته هو ووالده، أخبرني كم ويلز مميزة له، خاصة وأنه كانت لديه فرصة للعب مع منتخب انجلترا، وأخبرني إذا كنت تريد أن تكون وكيل أعمالي لا تقل ذلك مجددا، مؤكدا: "هو متعصب لـ ويلز".

ما هو موقف ويلز في التأهل لكأس العالم؟





تسعى ويلز في الوقت الحالي للحصول على مقعد يؤهلها للملحق الأوروبي لمونديال قطر 2022، حيث تحتل المركز الثالث في مجموعتها بنفس رصيد التشيك، الثانية في الترتيب.

وبستعد "التنانين" في هذا التوقف الدولي لمواجهتي بيلاروسيا، يوم 13 نوفمير وبلجيكا، 16 نوفمبر، على أمل خوض أول مونديال لها منذ عام 1958.