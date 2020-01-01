برشلونة يعلن قائمة الباقيين والمغادرين في ثورة بارتوميو وكومان

حُسِم الأمر..

كشف جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، عن الأسماء التي لن ترحل عن النادي الكتالوني ضمن الثورة القائمة حاليًا في كامب نو.

وكان بارتوميو قد أعلن تعيين رونالد كومان مدربًا للبرسا، في الوقت الذي شدد فيه على بقاء ليونيل ميسي وأنسو فاتي، ونفى إمكانية ضم نيمار ولاتارو مارتينيز.

تصريحات الرئيس أوضحت أيضًا قائمة اللاعبين الباقيين مع ليو وفاتي، حيث تضمنت أسماء 6 لاعبين آخرين.

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وبحسب الإعلان، فإن الباقيين مع ميسي وفاتي هم "نيلسون سيميدو وأنطوان جريزمان وكليمون لونجليه ومارك أندريه تير شتيجن وعثمان ديمبيلي وفرينكي دي يونج".

صحيفة آس من جهة أخرى كشفت أسماء المغادرين، وأتى على رأسهم إيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال جنبًا إلى جنب مع مارتن برايثوايت وجونيور فيربو وصامويل أومتيتي.

كما فجّرت مفاجأة بتأكيد أن أحد "الأبقار المقدسة" في البلوجرانا سيغادر هذا الصيف من بين لويس سواريز وجوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس وجيرارد بيكيه.

مستقبل الرباعي على المحك وقد يتم التضحية بهم أيضًا، سواريز يمتلك بالفعل عرضًا قطريًا، بينما لا يفكر الثنائي الآخر في المغادرة وإن كان من الناحية العملية يمكن الاستغناء عنهما مع تراجع المستوى بشكل كبير مؤخرًا، أما بيكيه فسبق وأن عرض المغادرة في سبيل البناء إن اقتضى الأمر.

الجدير بالذكر أن الخطوة الأولى في تغيير فلسفة برشلونة في سوق الانتقالات كانت بإقالة إريك أبيدال من منصبه كمدير رياضي.

