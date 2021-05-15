زيدان: أشعر بالفخر، والموسم لم ينته بعد!

المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يشعر بالفخر تجاه لاعبيه قبل انتهاء الموسم.

أكد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد على شعوره بالفخر تجاه لاعبيه وما قدموه من مستويات حتى الآن.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه المقبلة في الدوري الإسباني ضد أتلتيك بيلباو.

وقال زيدان: "أنا فخور باللاعبين تمامًا، لم نتوقف عن العمل ولن نفعل ذلك، كنا نؤمن بحظوظنا ونقدم كل ما لدينا".

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وأضاف: "كالعادة سنقدم كل ما لدينا ونحاول الفوز ونضيف النقاط لرصيدنا، ولا نعلم ما الذي سيحدث في المباريات الأخرى".

وأكمل: "لقد واجهننا الكثير من الصعوبات هذا الموسم، والأشياء الغريبة لكننا لم نتوقف عن العمل، لذلك أنا أشعر بالفخر".

وأردف عن مبابي: "ربما يكون ردي محبطًا لإنه سيكون مكررًا، لكنني سأقوله على أي حال، علينا التركيز على مباراة الغد".

وأنهى كلماته عن مستقبله: "عندما استقلت في 2018 وأعلنت اعتزالي في 2006 كنت أشعر أنني قدمت كل ما لدي للنادي، لكنني لا أفضل النظر للماضي أو المستقبل، دعونا ننظر للحاضر".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت أن الموسم الجاري هو الأخير لزيدان مع ريال مدريد حال لم يحقق الفوز بأي بطولة.