هودسون: زاها لم يكن قريبًا من آرسنال

تصريحات مهمة من مدرب كريستال بالاس..

أكد روي هودسون المدير الفني لكريستال بالاس أن لاعبه وليفريد زاها لم يكن قريبًا من الانضمام في آرسنال الصيف الماضي، عكس ما أشاعته الصحافة الإنجليزية حينها.

وكان زاها على رأس المطلوبين في كتيبة أوناي إيمري في الميركاتو الماضي، غير أن آرسنال أراد دفع 40 مليون جنيه استرليني فقط، وهي القيمة التي رفضتها إدارة كريستال بالاس شكلًا وموضوعًا.

ويحل كريستال بالاس ضيفًا ثقيلًا على آرسنال يوم الأحد في ملعب الإمارات، في المباراة التي ستقام في إطار الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

هودسون خلال المؤتمر الصحفي للمباراة أجاب على تساؤل الصحفيين حول قضية زاها قائلًا "لم يكن قريبًا على الإطلاق حسب علي."

"أعتقد أن الأموال التي عُرضت علينا وتحدثت الصحافة عنها كانت حقيقية، وبالتأكيد لقد كانت بعيدة للغاية عن مطالبنا وتقييمنا له."

الجانرز كانوا قد استقدموا نيكولاس بيبي نظير 72 مليون جنيه استرليني بعد الفشل في ضم زاها، وسأل الصحفيون هودسون عن ما إذا ستكون هذه المباراة فرصة لزاها للرد على عدم تقديم العرض المادي الذي يستحقه من قبل الفريق اللندني.

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صاحب الـ 72 عامًا رفض هذا الطرح وقال "مر وقت حتى تعاقدوا مع بيبي، لذلك ربما تغير وضعهم. ربما عندما تقدموا بعرض لزاها كان موقفهم س وبعد ذلك وبمرور الوقت تغير وبات لديهم مزيد من الأموال المتاحة. ليس لدي فكرة، لا أستطيع التحدث عن نوايا آرسنال."

"لكن فيما يتعلق بزاها، فأعتقد أنه بحاجة إلى التأكد أنه يبذل كل جهده ويُظهر مواهبه في كل مرة يلعب فيها لأن هناك العديد من الأندية التي تبحث عن لاعبين جيدين، وإذا ما أراد أن يجذب واحدًا من هذه الأندية فعليه أن يؤدي على أعلى مستوى."

وأتم "أعتقد أنه تخطى خيبة أمله بسرعة كبيرة جدًا وكان جيدًا في كل المباريات والتدريبات."