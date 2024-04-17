دوري أبطال آسيا النخبة
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4 - 2
ن م
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سفيان رحيمي 6', 26' (جزاء), 38' (جزاء)Kaku 56' (جزاء)
مالكوم 49'سالم الدوسري 78'
(ش١ 3-0) (ن م 4-2)

العين v الهلالالنتائج والإحصائيات,