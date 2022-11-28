هل يُستبعد من مواجهة المكسيك؟ .. كنو يغيب عن تدريبات السعودية

محمد كنو قدم مباراة رائعة أمام بولندا وقبلها أمام الأرجنتين، رغم اعتراض الجماهير قبل البطولة على ضمه

يواصل المنتخب السعودي استعداداته للمواجهة المصيرية أمام نظيره المكسيكي، ضمن مشواره في كأس العالم قطر 2022.

الأخضر يلتقي بالمكسيك بعد غدٍ الأربعاء، في ختام دور المجموعات، في مباراة يحتاج بها للفوز للتأهل مباشرةً لدور الـ16.

وشهد مران الليلة غياب لاعب الوسط محمد كنو عن التدريبات الجماعية، إذ اكتفى بتمارين استرجاعية رفقة المعد البدني.

ومن المقرر أن يشارك اللاعب في المران الجماعي الأخير قبل المباراة غدًا بصورة طبيعية.

يذكر أن المنتخب السعودي فاز في المباراة الأولى له في الحدث العالمي أمام الأرجنتين بثنائية مقابل هدف وحيد، فيما تلقى الهزيمة أمام بولندا في المباراة الثانية بثنائية نظيفة.

ويحتاج الأخضر للفوز أمام المكسيك كي يصعد لدور الـ16، أما نتيجة التعادل فستجعله في انتظار الهدايا من مواجهة بولندا والأرجنتين.