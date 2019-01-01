هل يعود إيمري سريعًا إلى التدريب من بوابة إيفرتون؟

خيار ممتاز للمدرب الإسباني..

كشفت تقارير من شبكة سكاي سبورت عن مقابلة غير رسمية قد حدثت بين مسؤولي إيفرتون وأوناي إيمري من أجل أن يتولى الأخير المهام الفنية لنادي الميرسيسايد في المرحلة المقبلة خلفًا للمقال ماركو سيلفا.

وكانت إدارة إيفرتون قد أطاحت بسيلفا على خلفية تراجع النتائج مع الهزيمة القاسية من ليفربول بخماسية لهدفين في ديربي المدينة، وتولى دونكان فيرجسون المهمة بصورة مؤقتة لحين التعاقد مع مدرب دائم.

أول مباراة لفيرجسون حقق فيها الانتصار بثلاثة أهداف لهدف على تشيلسي، ولكن هذا لم يكن شفيعًا لاستمراره بصورة دائمة، فلا تزال إدارة التوفيز تبحث عن الخليفة الدائم لسيلفا.

وبحسب ما أشارت له سكاي فإن إيمري يتصدر قائمة من أربع مدربين موجودة على طاولة فارهاد موشيري، مالك النادي، من أجل أن التعاقد مع أحدهم في المرحلة المقبلة.

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إيمري أُقيل منذ أسبوعين فقط من تدريب أرسنال بعد سوء النتائج محليًا وعلى الصعيد الأوروبي، ولا يزال الجانرز يبحثون عن مدرب دائم أيضًا مع وجود فريدي ليونبيرج بشكل مؤقت على رأس القيادة الفنية في ملعب الإمارات.

ومن غير المعلوم إذا ما كان المدرب الإسباني يُرحب بالعمل في جوديسون بارك أم لا، ولكن المؤكد أنه لا يُريد أن يستمر طويلًا بدون عمل، مع تفضيله للعمل في الدوري الإنجليزي من جديد أو العودة إلى إسبانيا أو خوض تجربة جديدة كليًا في إيطاليا.

الجدير بالذكر أن منافسي إيمري على وظيفة مدرب إيفرتون هم البرتغالي فيتور بيريرا، الذي يعمل في شانجهاي الصيني حاليًا، إلى جانب بروز اسم كارلو أنشيلوتي، والذي قد تتم إقالته في الساعات المقبلة من نابولي.