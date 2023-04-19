هل يطرده القانون السعودي؟ .. العقوبات المنتظرة على كريستيانو رونالدو بعد "الحركة المشينة" لجمهور الهلال

الجمهور يطالب بطرده، لكن ماذا يقول القانون؟

shahid

يبدو أنه رغم الضجة الكبيرة التي أحدثها تصرف البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، أمام الهلال، إلا أن حجم العقوبة لن يكون ضخمًا كما يطالب البعض.

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بالأمس، خسر رفاق الدون ديربي الرياض أمام الهلال بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي، لكن المشكلة في الحركة البذيئة التي قام بها البرتغالي تجاه جماهير الزعيم بعدما استفزوه بترديد اسم غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وبينما يطالب الجمهور بطرد اللاعب من السعودية، نفى الخبيران القانونيان أحمد الشيخي وأيمن الرفاعي تدخل لجنة الانضباط والأخلاق في الواقعة من الأساس.

الشيخي أوضح أن لجنة الانضباط لم تعد تتدخل إلا في الحالات التي ينقلها الناقل الرسمي فقط، وهو ما لم ينطبق على تصرف رونالدو، الذي لقطته عدسات الجماهير في المدرجات، مضيفًا سبب آخر: " ذكرنا مراراً أن معيار قضايا الانضباط هو معيار القانون الجنائي: "بما لا يدع مجالاً للشك"؛ وبالتالي فأي شك باللقطة سيفسر لصالح اللاعب".

أما الرفاعي فقد نشر نصًا من لوائح لجنة الانضباط، وتحديدًا المادة 48، والتي تنص على إيقاف أي لاعب لمباراتين مع تغريمه 20 ألف ريال، حال قيامه بإشارات بذيئة تجاه المنافس، وهو ما يوضح أن الأمور لن تتطور لطرد أو ترحيل لرونالدو من المملكة كما يطالب البعض.

جدير بالذكر أن الهزيمة جمدت رصيد النصر عند 53 نقطة في وصافة جدول الترتيب، بينما يحل الهلال رابعًا بـ49 نقطة.

Shahid