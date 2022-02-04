هل يستجيب له؟ صديق تاليسكا يتمنى مزاملته بالدوري التركي

فرض النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ صانع ألعاب نادي النصر نفسه، ليصبح المعشوق الأول لجماهيره خلال الموسم الحالي، ولكن أحد أصدقائه تمنى أن يعود إلى الدوري التركي لمزاملته.

ويتصدر تاليسكا ترتيب قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 12 هدفًا، متساويًا مع النيجيري أوديون إيجالو مهاجم الشباب السابق والهلال الحالي.

صديق تاليسكا يتمنى مزاملته في تركيا

خلال تصريحات نقلتها صحيفة "sportx" التركية، قال البرازيلي أليكس تيشيرا لاعب بشكتاش التركي: "أندرسون تاليسكا لاعب جيد جدًا، ولعبت ضده في الصين، أكثر ما يميزه الكرات الثابتة واللمسات الأخير، وصناعة الأهداف".

تيشيرا واصل: "تاليسكا لاعب رائع، وشاهدت مباريات له رفقة بشكتاش، لقد قام بأشياء رائعة هنا، وأود أن ألعب معه في بشكتاش، لأنني أريد أن أقدم أفضل ما لدي، وهو سيساعدني على ذلك".

اللاعب البرازيلي تابع حديثه قائلًا: "كل شخص لديه قرار يمكنه اتخاذه، وأنا أقول أن تاليسكا هو اللاعب المفضل لدي".

ما هو موقف تاليسكا من العودة إلى بشكتاش؟

بعض التقارير الصحفية ربطت بالفعل بين تاليسكا وبشكتاش منذ أشهر، حيث أكدت أن هناك رغبة من اللاعب بالعودة مجددًا إلى الفريق التركي، والنادي لا يمانع.

وأضافت التقارير أن نادي بشكتاش أكد لتاليسكا على أنه لا يمانع في التعاقد معه، بشرط فسخ عقده مع النصر السعودي، وهو الأمر الذي عطل الصفقة تمامًا.

ليخرج بعد ذلك تاليسكا ونادي النصر، يكذبان كل ما تم ذكره حول وجود رغبة في رحيل اللاعب البرازيلي، وأن أندرسون يشعر بالسعادة لتواجده بالمملكة العربية السعودية رفقة العالمي.

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