هل يرحل علي البليهي عن الهلال خلال فترة الانتقالات؟

كانت تقارير قد أكدت رفض، قلب دفاع نادي الهلال، عرض مجلس الإدارة الأول، لتجديد عقده الذي ينتهي في يونيو القادم

أثار اللاعب الدولي السعودي على آل البليهي مدافع نادي الهلال الأول لكرة القدم حالة من الجدل بعدما تداولت تقارير رفضه تجديد عقده مع الزعيم خلال الفترة الحالية، وقبل دخوله فترة الانتقال الحر التي تسمح له التوقيع لأي نادي.

وكانت تقارير قد أكدت رفض، قلب دفاع نادي الهلال، عرض مجلس الإدارة الأول، لتجديد عقده الذي ينتهي في يونيو القادم.

وكشفت صحيفة "الرياضية"، عن أن البليهي يرى بأن العرض المقدم من إدارة الهلال، برئاسة فهد بن نافل، لا يتناسب مع المستويات المبهرة الذي قدمها في الفترة الأخيرة.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه على الرغم من رفض البليهي، العرض الأول إلا أن البقاء داخل جدران نادي الهلال، لا تزال رغبة اللاعب الأساسية.

وتسببت هذه الأنباء في هجوم جماهير بطل دوري أبطال آسيا على اللاعب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نظرًا لأن الفريق هو من ساهم في تطور مستواه الفني وظهوره بالشكل اللائق خلال الفترة الأخيرة.

الجديد أن بعض المصادر الصحفية المقربة من إدارة نادي الهلال، أكدت اليوم اقتراب مسؤولي النادي من الاتفاق مع الثنائي عبد الله المعيوف وعلي البليهي، على تجديد عقديهما الاحترافي.

التقارير أكدت أن العرض الأزرق المقدم للاعبين هو ثلاث سنوات للأول، وسنتان للأخير، وسط تحفظ عن القيمة المالية للتجديد، حتى اتفاق الجانبين على كافة الأمور المتعلقة بذلك.

على الجانب الأخر، فأن التقارير قالت أن البليهي الذي أتم عامه الـ30 في نوفمبر الماضي أبلغ إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل رغبته الكبيرة في البقاء ضمن صفوفه لكن مقابل التقدير المالي المناسب لأدائه ومردوده مع الفريق مؤخرًا، خاصة في دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية وكذلك مع المنتخب السعودي خلال كأس العالم 2018 في روسيا.

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ومن المُقرر أن تعقد إدارة الهلال ستعقد جلسة مع الجهاز الفني بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو، لمناقشة عقود بعض اللاعبين المحليين والأجانب ومن بينها عقد البليهي.

المتوقع أن يبقى اللاعب داخل جدران الفريق نظرًا لتواجده بشكل أساسي في القائمة وكذلك عدم توفر الخيارات المحلية المميزة، مما قد سيكون تعويضه أمرًا صعبًا لذلك من المتوقع الوصول إلى نقطة اتفاق بين الطرفين.

الجدير بالذكر أن اللاعب متبقٍّ في عقده نحو خمسة أشهر؛ لكنه أبدى رغبته في البقاء في صفوف ناديه الحالي، لمواصلة الأداء المميز الذي يُقدمه مؤخرًا.

ماذا قدم علي البليهي خلال مسيرته :

البليهي الذي أكمل عامه الثلاثون في نوفمبر الماضي، بدأ مسيرته مع نادي الأمل الذين تدرجوا في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول في عام 2010.

بعدها بدأ مشوار جديد مع نادي النهضة السعودي، والذي لم يشارك معه كثيرًا ليرحل إلى نادي الفتح، والذي مثل انطلاقة جديدة له، وساهم في بروزه مما جعل مسؤولي الهلال يرغبون في ضم اللاعب.

وجاءت أهم خطوة في مسيرة اللاعب الاحترافية في عام 2017، عندما تلقى عرض الهلال، ليوافق على الفور، ويبدأ في كتابة التاريخ.

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وعلى الرغم من تلقيه انتقادات عديدة، إلا أن البليهي قدم أرقام رائعة مع الهلال، حيث شارك في 59 مباراة بمختلف المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 6 أهداف وصناعة أسيست.

وتوج البليهي في موسمه الأول مع الهلال، بلقب دوري المحترفين، قبل أن يحرز كأس السوبر، مطلع العام الرياضي الماضي.

في يونيو عام 2018، تم اختياره وضمه إلى التشكيلة النهائية للمنتخب السعودي والمُشاركة بمونديال كأس العالم 2018 في روسيا.