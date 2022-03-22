"هذا الثلاثي الأجنبي سيرحل عن النصر الموسم القادم"

أكد الناقد الرياضي محمد العنزي رحيل 3 لاعبين أجانب عن النصر الموسم القادم، وذلك خلال حديثه عن وضع النادي ومشاكله في حلقة مساء اليوم الثلاثاء من برنامج "أكشن مع وليد".

الإعلامي وليد الفراج كان قد خصص حلقة اليوم من برنامجه الشهير للحديث عن أزمة النصر وخروجه صفر اليدين هذا الموسم رغم الإنفاق المالي الكبير والطموحات الهائلة قبل انطلاقه، وقد كان العنزي أحد ضيوف الحلقة.

من هم اللاعبون الثلاثة الأجانب الذين سيرحلون عن النصر؟

أحد مشجعي الفريق العاصمي طلب من العنزي رأيه حول أجانب الفريق، فأكد الصحفي رضاه عن البعض منهم وعدم رضاه عن البعض الآخر، وشدد على تبرئة الإدارة من ذنب عدم تقديم أي لاعب كبير للمستوى المطلوب خلال المباريات، مشيرًا إلى أن تلك مسؤولية اللاعب نفسه وليس أي طرف آخر.

وحول مستقبل الأجانب، أوضح العنزي أن الثلاثي أنسيلمو وراميرو فونيس موري وجوناثان رودريجيز لن يبقوا في النصر الموسم القادم، فيما أشار إلى توقعه بتقديم الرباعي تاليسكا وفينسنت أبو بكر وجلال الدين ماشاريبوف وبيتي مارتينيز لمستوى كبير العام القادم.

إذ قال "الثلاثي موري وأنسيلمو وجوناثان سيرحلون عن النصر، وهذا على مسؤوليتي، فيما الرباعي ماشاريبوف وتاليسكا وبيتي وأبو بكر قيمة فنية عالية ويُتوقع منهم الكثير الموسم القادم".

جوناثان .. خطأ الإدارة الأكبر في النصر

العنزي حاول خلال حلقة "أكشن مع وليد" تبرئة إدارة مسلي آل معمر من "دم" الفريق وما آل إليه وخروجه دون أي ألقاب هذا الموسم، محملًا المسؤولية للإدارات والرؤساء السابقين خاصة سعود آل سويلم، ورغم هذا أكد رحيل المهاجم جوناثان رودريجيز نهاية الموسم الجاري.

الغريب أن إدارة آل معمر قامت بضم المهاجم الأوروجواياني في سوق الانتقالات الشتوي الماضي لتعويض فسخ عقد عبد الرزاق حمدالله ورحيله ثم انضمامه فيما بعد للاتحاد، وذلك كان أحد أكبر أخطاء آل معمر هذا الموسم.

الفريق لم يكن بحاجة أبدًا لعنصر جديد في المنظومة الهجومية وقد اتضح ذلك جليًا خلال النصف الأول من الموسم، بل كل المدربين اضطروا لإبقاء أبو بكر وماشاريبوف على دكة البدلاء لأوقات كثيرة لعدم قدرتهم الزج بهم ولأن وجودهم في الملعب يُخل بالنهج التكتيكي والتوازن الدفاعي للفريق.

كان الأولى من إدارة النصر التعاقد مع حارس مرمى يُنقذ الفريق من أخطاء حراس مرماه القاتلة والتي كلفته نقاطًا كثيرة، والأكثر غرابة أن النادي ضم جوناثان ليلعب مهاجمًا فيما المدرب ميجيل روسو يُشركه في خانة الجناح ليظهر بمستوى مخيب للغاية.

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