تأكيدًا لخبر جول .. الإعلان عن مواعيد الدوري السعودي ومؤجلاته وانتهائه في 29 مايو

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتنسيق مع لجنة المسابقات برابطة أندية المحترفين مواعيد الجولات الخمسة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، بجانب موعد المباراتين المؤجلتين للهلال أمام الفيحاء والاتفاق.

الدوري السعودي توقف بعد لعب الجولة الـ25 خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بسبب ارتباط المنتخب السعودي بمباريات تصفيات آسيا لكأس العالم 2022، حيث سيُواجه الصين وأستراليا.

اقرأ أيضًا | العويس .. أن تُخاطر بحلمك وتضع نفسك بين فكي زميلك ومنافسك

كانت مصادر جول قد أكدت قبل عدة أيام استئناف الدوري السعودي في الثالث من مايو القادم وانتهائه في الـ29 من نفس الشهر، وقد أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم تلك الأخبار.

الاتحاد أعلن أن الهلال سيُواجه الفيحاء يوم 3 مايو فيما سيلعب أمام الاتفاق يوم الـ11 من الشهر ذاته، فيما ستنطلق الجولة الـ26 من الدوري السعودي يوم 5 مايو وستُقام مباريات الجولة الأخيرة في توقيت واحد يوم 29 مايو.

وسيشهد إبريل المقبل إقامة مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا بنظام الدورة المجمعة، حيث ستستضيف السعودية مجموعات غرب آسيا، بجانب مباريات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

يُشار إلى أن الاتحاد يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 60 نقطة ويُطارده الهلال بـ49 نقطة مع بقاء مباراتين مؤجلتين له، ويتواجد النصر ثالثًا بـ49 نقطة ثم الشباب رابعًا بـ47.