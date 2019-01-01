هداف حسنية أغادير يعود بعد غياب 3 أشهر وجاهز لمواجهة الزمالك

كريم البركاوي هداف فريق حسنية أغادير يعود بعد غياب دام لمدة ثلاثة أشهر وجاهز لمواجهتي أولمبيك آسفي في الدوري والزمالك في الكونفدرالية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

استعاد فريق حسنية أغادير لاعبه كريم البركاوي مهاجم وهداف الفريق بعد غياب دام حوالي ثلاثة أشهر بسبب الإصابة.

جاء هذا حيث أصبح اللاعب مستعدًا لخوض مباراة الفريق المقبلة في الدوري المغربي أمام نظيره أولمبيك آسفي ضمن لقاءات الجولة الـ 23 من الدوري المغربي.

وسيكون اللاعب جاهزًا أيضًا من أجل مواجهة الزمالك المصري في ذهاب دور الـ 8 ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي الشهيرة بالكونفدرالية.

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ويحل الزمالك المصري ضيفًا على حسنية أغادير يوم السابع من شهر أبريل القادم في ذهاب ربع نهائي البطولة الأفريقية على أن يقام لقاء العودة في الأسبوع الذي يليه.

وكان الفريق يعاني في غياب هدافه الأول كريم البركاوي، حيث سجلوا 17 هدفًا طوال 20 مباراة لعبها الفريق في الدوري المغربي لهذا الموسم.

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جدير بالذكر أن أغادير يعاني بالفعل من غياب صعب للغاية بعد إصابة صانع ألعابه المهدي أوبيلا والذي سيغيب حتى نهاية الموسم الجاري.