هازارد: دائمًا ما قلت "لا" لباريس سان جيرمان

وفاء من البلجيكي..

أكد إيدين هازارد، لاعب ريال مدريد، أنه رفض الانتقال في أكثر من فرصة إلى باريس سان جيرمان، مؤكدًا أنه لن يلعب في منافسات الدوري الفرنسي سوى لفريقه الأسبق، ليل.

هازارد تربى داخل أكاديمية ليل من 2005 وحتى وصوله للفريق الأول في عام 2008، والذي قدم معه أداءً عظيمًا جعله محط أنظار كبار أوروبا حتى انضم أخيرًا إلى تشيلسي عام 2012 نظير 33 مليون يورو.

الدولي البلجيكي ارتبط اسمه خلال وجوده في البلوز وقبلها بباريس سان جيرمان، إلا أن الأمر كان محسومًا بالنسبة له بأنه لن يستطيع أن يرتدي قميص أي فريق فرنسي سوى النادي الذي صنع اسمه.

وتحدث هازارد لصحيفة ليكيب الفرنسية حول الأمر وقال "لقد أرادوا أكثر من مرة أن يتعاقدوا معي، ولكنني لم أرد العودة إلى الدوري الفرنسي سوى لليل.".

صاحب الـ28 عامًا انتقل إلى صفوف ريال مدريد هذا الصيف نظير 100 مليون يورو، لكنه حتى الآن لم يقدم أوراق اعتماده كما يأمل جمهور الملكي، حيث سجل هدفًا وحيدًا وصنع أربعة آخرين خلال 11 مباراة.

كما أضاف هازارد في حديثه "دائمًا ما قلت لهم لا. الأمر واضح في عقلي، لن ألعب في أي نادٍ فرنسي سوى ليل.".

الجدير بالذكر أن هازارد حقق لقب الدوري الفرنسي رفقة ليل في موسم 2010-2011 تحت قيادة المدرب الشهير رودي جارسيا، والذي يشرف حاليًا على تدريب ليون.