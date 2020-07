نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول في الجولة 38 من الدوري الإنجليزي 2019-2020، والتي تقام على ملعب سانت جيمس بارك

نيوكاسل 1 × 2 ليفربول

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

المزيد من الفرق

اضغط هنا لمتابعة البث المباشر لمباراة ليستر سيتي ضد مان يونايتد..

ما هو أسرع هدف في الدوري الإنجليزي؟ وهل هدف نيوكاسل في ليفربول الأسرع؟

بث مباشر | تابع الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي وليلة الحسم ليوفنتوس

64' صلاااااااااااااااااااااااااح! تسديدة مميزة منه ولكن لسوء حظه ترتطم في القائم.. الحظ يعاند الفرعون..

61' الآن يقتحم محمد صلاح المباراة! صلاح وماني وفيرمينو تبديل ثلاثي لليفربول

59' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول! أوريجي يحرز الهدف الثاني بصناعة روبرتسون من قذيفة في الزاوية اليسرى

50' تسديدة قوية من شيفلي ولكن بجوار القائم.

47' رأسية جديدة من فان دايك ولكن هذه المرة يتمكن الحارس من التصدي لها.

بداية الشوط الثاني!

49' الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول.

47' روبرتسون يتوغل في اليسار ثم يمرر الكرة لمينامينو الذي يرسل تسديدة قوية يطير لها دوبرافكا ويعترضها.

45' الحكم يضيف 4 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

42' تسديدة خطيييييييييرة من تشامبرلين من أمام يمين منطقة الجزاء، تخرج إلى ضربة مرمى من على حافة عارضة دوبرافكا.

5 - Virgil van Dijk has scored his fifth league goal of the season, his most in a @premierleague campaign; since his debut for in January 2018, the Dutch defender has scored more goals than any other centre back in the competition (9). Towering. pic.twitter.com/pNEHs9PvD4 — OptaJoe (@OptaJoe) July 26, 2020

38' تشامبرلين انطلق بالكرة على يمين منطقة الجزاء ثم أرسل عرضية قابلها فان دايك برأسية عبرت للشباك من على يسار دوبرافكا.

38' التعااااااااااااااااااادل لليفربول عن طريق فان دايك

35' مينامينو ينطلق بالكرة ويرسل تسديدة ثانية لكن بعيدة إلى ضربة مرمى.

32' جايل ينطلق بالكرة في اليسار ثم يرسل عرضية يبعدها الدفاع.

28' خطيييييييييييرة لليفربول بتوغل في اليسار عن طريق مينامينو الذي أرسل تسديدة طار لها دوبرافكا وأبعد الكرة إلى ركنية من على يمينه.

26' ماكسيمان يتوغل بالكرة في اليسار ثم يرسل عرضية يبعدها فان دايك.

25' اللقاء هادئ في هذه الأثناء، ولا خطورة على المرميين.

22' الحكم يشير لاستئناف المباراة.

19' وقت مستقطع للراحة وشرب المياه.

18' لازارو يمرر كرة من اليمين تبحث عن شيلفي، لكن أليسون الأقرب للكرة.

18' نيوكاسل يكسر حصار ليفربول ويحاول إضافة الثاني.

16' كرة أمامية من فان دايك ينطلق خلفها أوريجي، لكن بعيدة إلى ضربة مرمى.

14' روبرتسون يرسل عرضية من يسار الوسط تعبر من أوريجي وتصل سهلة إلى يد دوبرافكا.

10' اللقاء هادئ في هذه الأثناء، ودائمًا ليفربول يحاول اختراق دفاعات نيوكاسل.

9' صلاح وماني وفيرمينو على مقاعد البدلاء، وفي حالة استمرار هذه النتيجة بالتأكيد سنشهد مواجهة الثلاثي.

8' حصار من ليفربول على نيوكاسل في محاولة للتعادل.

5' الهدف جاء بعد 24 ثانية هل هذا هو الهدف الأسرع هذا الموسم.

4' الحكم يشير إلى صحة الهدف.

3' الحكم يوقف اللعب ويعود للفيديو للتأكد من صحة الهدف.

GET IN!



VAR has a long check for offside but Gayle was onside and the goal stands!



Shelvey's quick thinking as he clips the ball forward for Gayle who calmly finishes beyond Alisson.



1-0! https://t.co/aJDw1BMB2k — Newcastle United FC (@NUFC) July 26, 2020

1' خطأ لنيوكاسل من وسط الميدان نفذه شيلفي سريعًا بتمريرة وضعت جايل في مواجهة المرمى، فأرسل تسديدة أرضية من أمام أليسون عبرت للشباك.

1' جووووووووووووووووووول أول لنيوكاسل عن طريق جايل.

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة..

تشكيل ليفربول:

يتواصل غياب الثنائي جويل ماتيب وجوردان هندرسون عن ليفربول بداعي الإصابة، ولن يغيب أي لاعب آخر.

لن يبدأ يورجن كلوب بتشكيله الأساسي، ولن يدفع بصلاح أو ماني أو فيرمينو، وسيكون التشكيل كالتالي:

التشكيل | 4-3-3

أليسون

أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - نيكو ويليامز

نابي كيتا - جورجينيو فينالدوم - جيمس ميلنر

تاكومي مينامينو - ديفوك أوريجي - أليكس أوكسليد تشامبرلين

Our line-up for the final match of the 2019/20 @premierleague season 💪🔴 #NEWLIV — Liverpool FC ( Champions 🏆) (@LFC) July 26, 2020

تشكيل نيوكاسل:

يعاني نيوكاسل في مباراة ليفربول من غياب العديد من اللاعبين جميعهم للإصابة، وهم لوجين وكلارك وجمال لاسيليس وفابيان شار.

سيبدأ المدرب ستيف بروس بالتشكيل التالي:

التشكيل | 3-5-2

مارتن دوبرافكا

داني روز - فيديريكو فيرنانديز - خافيير مانكييو

مات ريتشي - ميجيل ألميرون - نبيل بن طالب - جونجو شيلفي - فالنتينو لازارو

ألان سان ماكسيمان - دوايت جايل

TEAM-NEWS 🚨



This is how we line-up for #NEWLIV this afternoon.



SUBS: K. Darlow, A. Carroll, Joelinton, Y. Muto, I. Hayden, D. Yedlin, S. Longstaff, K. Watts, J. Young.



HWTL! ⚫️⚪️ pic.twitter.com/Xky05xyoTq — Newcastle United FC (@NUFC) July 26, 2020

نيوكاسل صاحب المركز 13 في الترتيب برصيد 44 نقطة كانت آخر مواجهاته في الدوري أمام نادي برايتون اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي، وتعد مواجهة الفريق لبطل الموسم خاتمة صعبة بالنسبة له، حيث يسعى الفريق للفوز وعدم الخسارة لنيل شرف الفوز على البطل.

ليفربول صاحب المركز الأول برصيد 96 نقطة، وكان الريدز قد توج بطلاً للمسابقة في وقت مبكر، وبشكل عام تعتبر هذه المباراة سهلة بالنسبة لفريق يورجن كلوب الذي تمكن من الفوز على تشيلسي بخماسية في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأربعاء في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي .

أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول في الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي 2020.