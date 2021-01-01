نيمار: مغادرة باريس؟ أنا سعيد هنا والتجديد لم يعد مشكلة

أداء خارق ومجهود "يُدفع لأجله الأموال"

ليس من السهل إقصاء بايرن ميونيخ من دوري أبطال أوروبا، وليس من السهل أيضاً ان تكون الطرف الذي يملك القدرة على إقصاء بطل النُسخة السابقة لا بل بطل السُداسية التاريخية الموسم الفائت، وأحد ركائز هذا الإقصاء كان البرازيلي نيمار الرجل الذي لن ترى إسمه ضمن لائحة مسجلي الأهداف في كلا المرحلتين، لكنه كان أحد أفضل رجال الكتيبة التي وصلت إلى نصف نهائي 2020-2021

نيمار الذي كانت مُشاركته بهذا الدور مُهددة بسبب الإصابة التي تعرّض لها سابقًا قدّم أدءاً يليق بإسمه وبالهدف الذي وقّع باريس سان جيرمان معه على أساسه، وفيما يلي خريطته الحرارية أمام بايرن ميونخ في إياب ربع نهائي دوري الأبطال:

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"الفريق تنافسي جداً وأنا سعيد هنا"

وعقب حصده جائزة أفضل لاعب في المباراة، قال نيمار في تصريح صحفي: "أنا سعيد جداً بالرغم من الهزيمة، نحن فريق كبير وأظهرنا هذا الجانب اليوم بإقصاء بطل أوروبا، نحن الآن في نصف النهائي ويجب علينا العمل والتطور أكثر للوصول إلى أهدافنا".

وعن مستقبله قال نيمار: التمديد لم يعد مشكلة، أشعر أني في منزلي هنا، أشعر بسعادة أكبر من ذي قبل".

وأضاف: "علينا ان نهنئ دي ماريا على المباراة الكبيرة التي قدّمها والمجهود الرائع الذي بذله، نحن فريق متماسك ويعرف أهدافه جيداً، ماركينوس على سبيل المثال تكلّم معنا قبل المباراة وأعطانا بعض التوجيهات، الفرص المهدرة بالتأكيد مهمة لكن الصورة الأكبر أننا في نصف النهائي وأنا سعيد جداً بما حققناه".

بعض ردود الأفعال حول أداء نيمار

نيمار ادفع عليه الف تذكرة لمتابعة مبارياته. — Achraf Ben Ayad (@Benayadachraf) April 13, 2021