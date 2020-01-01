نجم Game of Throne: لاعبو ليفربول يجب أن يخجلوا من أنفسهم!

مشادة كبيرة بسبب تصريحات الممثل الشهير

شن أحد أبطال المسلسل الشهير Game of Thrones هجوماً على ليفربول ولاعبيه بعد احتفالات التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الأيام الماضية.

ليفربول رفع كأس الدوري أخيراً الأسبوع الماضي بعد انتصاره على تشيلسي 5-3، وعمت الاحتفالات جميع أرجاء النادي والمدينة.

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جون برادلي، والذي لعب دور صامويل تارلي في المسلسل الشهير، تفاعل عبر وسائل التواصل مع منشور يقول: "تخيل في 2009 لو أن لاعبي مانشستر بعد التتويج بالدوري أخذوا صوراً مع كأس الأبطال والدوري معاً".

وأضاف المنشور الذي أعجب الممثل المشهور بمساندته ليونايتد: "لاعبو مانشستر يونايتد شيئاً آخراً، بعد الخسارة من أتلتيكو مدريد لا يحق للاعبي ليفربول الوقوف وأخذ الصور مع كأس الأبطال، يجب أن يشعروا بالخجل".

تعليقات برادلي تأتي على صور فيرجيل فان دايك وجوردان هيندرسون مع كأسي البريميرليج ودوري أبطال أوروبا في إطار احتفالات التتويج.

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وهاجمت جماهير ليفربول برادلي، واتهمته بالتحيز والعنصرية ضد فريقها، وأشار البعض منها إلى أن ناديها يبقى رسمياً بطل دوري الأبطال لحين تتويج فريق في الثالث والعشرين من أغسطس.

ليفربول كان قد ودع البطولة التي يحملها لقبها من دور الستة عشر بعد سقوطه على يد أتلتيكو مدريد في مارس الماضي.