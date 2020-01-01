لاعب وسط مانشستر يونايتد: فان دايك مغرور ويلعب بشكل متغطرس

تحدث أيضاً عن النجوم المفضلين له في الدوري الإنجليزي

قام أندرياس بيريرا لاعب وسط مانشستر يونايتد، بالهجوم على المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، بسبب الغرور الذي يتعامل به مع الآخرين على حد قوله.

صانع الألعاب البرازيلي خرج في تصريحات صحفية مع إحدى القنوات في بلاده، ليتحدث عن أكثر الخصوم الذين لا يحبهم بسبب غرورهم، ليأتي اختياره على فان دايك.

بيريرا لعب مباراتين ضد ليفربول هذا الموسم، الأولى كانت في أكتوبر العام الماضي وانتهت بالتعادل 1/1، والثانية في يناير وحسمها الريدز بهدفين نظيفين.

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وقال بيريرا:"لا أحب جيمس ميلنر، وكذلك فيرجيل فان دايك، نظراً للغرور الذي يتعامل به مع الآخرين، حتى طريقة لعبه بها الكثير من الغطرسة".

ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها ليفربول أو أحد لاعبيه للاتهامات بالغرور هذا الموسم، بعد ما قام به فرانك لامبارد مدرب تشيلسي، وهجومه على يورجن كلوب مدرب الريدز، واتهامه بالتعالي وعدم الاحترام.

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وأما عن اللاعبين المفضلين فأضاف بيريرا:" بكل تأكيد أحب دافيد لويز من آرسنال وويليان من تشيلسي، وأستمتع برؤيتهما قبل كل مباراة نلعبها أمام كل منهما".

جدير بالذكر أن بيريرا البالغ من العمر 24 سنة، ظهر في 39 مباراة مع مانشستر يونايتد بكل البطولات هذا الموسم، ونجح في تسجيل هدفين وصنع 4 بقميص الشياطين الحمر.