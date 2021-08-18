مسلسل كين لا ينتهي .. مشاركته ضد وولفرهامبتون محل شك

هل يدل هذا على رحيله؟

أثار المدير الفني لتوتنهام نونو سانتو الجدل مرة أخرى حيال مستقبل هاري كين، عندما أعلن أن مشاركة قائد السبيرز في مواجهة وولفرهامبتون المقبلة محل شكوك من دون توضيح فعلي لأسباب غيابه المحتمل.

ولم يشارك كين في أولى مباريات توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام مانشستر سيتي بسبب غيابه عن التدريبات نتيجة للعودة المتأخرة من إجازته، وهو ما فُسر فيما بعد بتمرده من أجل الرحيل عن النادي اللندني.

ولم يخف اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا رغبته في الانتقال لصفوف مانشستر سيتي، الذي قالت الصحافة أنه على استعداد لتقديم عرض ضخم تصل قيمته إلى 150 مليون جنيه استرليني للحصول على خدمات قائد منتخب إنجلترا.

نونو سانتو في المؤتمر الصحفي لمباراة وولفرهامبتون قال حيال مشاركة كين أمام الذئاب "لا يمكنني الرد على هذا".

كما أضاف البرتغالي "أستطيع أن أجيب بأنه أصبح أفضل وأفضل وأكثر لياقة وسينضم إلى المجموعة يوم الجمعة، ثم سنرى".

وتابع "إنه أفضل من أمس وآمل أن يكون أفضل غدًا، هكذا يجب أن يكون جميع اللاعبين، يعملون بصورة دائمة على لياقتهم البدنية".

واختتم سانتو حديثه بالإجابة على سؤال إذا ما كان يتواصل مع كين "نتحدث إلى جميع اللاعبين يوميًا، من الطبيعي أن نتحدث معهم جميعًا".

تجدر الإشارة إلى أن توتنهام بدون القائد كين نجح في الفوز على سيتي بهدف نظيف حمل توقيع هيونج مين سون.

ومن الجدير بالذكر أن الصحف الإنجليزية طرحت اسم لاوتارو مارتينيز كخليفة لكين حال قبلت إدارة دانييل ليفي ببيعه إلى كتيبة بيب جوارديولا في الأيام المتبقية من الميركاتو الصيفي الحالي.