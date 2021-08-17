خاص | حقيقة تمرد كين، وهل يلعب لتوتنهام مرة أخرى؟

شكوك مستمرة حول مصير الدولي الإنجليزي

عاد المهاجم الإنجليزي هاري كين، إلى تدريبات فرق توتنهام مرة أخرى، وسط الشكوك المتزايدة حول مصيره.

اللاعب تغيب عن تدريبات الفريق اللندني منذ انتهاء فترة راحته بعد المشاركة مع منتخب إنجلترا في يورو 2020، وهناك بعض الأنباء حول مطالبته بالرحيل إلى مانشستر سيتي.

صاحب الـ28 سنة عاد اليوم، الثلاثاء لتدريبات توتنهام، ولكن هذا لا يعني استمراره مع النادي لما بعد فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

لماذا تأخرت عودة كين؟

مصادر "جول" كشفت أن اللاعب عاد اليوم لمران توتنهام مع المدرب نونو سانتو، وذلك بسبب خضوعه لفترة العزل الصحي.

ويأتي ذلك بسبب تواجده في جزر الكاريبي بعد انتهاء اليورو، حيث خضع للضوابط التي وضعتها الحكومة البريطانية على العائدين من خارج البلاد في ظل أزمة كورونا.

وأوضحت المصادر أن كين لم يتمرد مثلما أشيع، ولكنه كان يقيم في فندق توتنهام طوال الفترة الماضية، وكان يعمل بشكل فردي على تجهيز نفسه للموسم الجديد.

ما هو موقف نجوم توتنهام من رحيل اللاعب؟

المدافع الكولومبي دافينسون سانشيز قال في تصريحات صحفية:"أنا زميله في الفريق لذلك لا يمكنني التعمق في الموقف لأنه تتم مناقشته بين هاري وإدارة النادي، لذلك نحن هنا لدعمه فقط".

وأضاف:"إذا أتيحت الفرصة ليكون معنا على أرض الملعب، فبالطبع سيساعدنا لأن الجميع هنا يعرف مدى احترافيته ولا يمكن لأي شخص أن يشك في مدى جودته".

وتابع:"نحن بجانبه وأي قرار يتخذه سنقوم بدعمه لأنه يعطي كل شيء للنادي، حيث ساعدني كثيرًا كقائد وشخص متواضع يحبه الجميع".

هل يلعب كين مع توتنهام مرة أخرى؟

المهاجم الهداف غاب عن الفريق في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي ضد مانشستر سيتي، وهو النادي الذي يسعى بقوة لضمه.

التكهنات الحالية تشير إلى تقدم سيتي بعرض قيمته 138 مليون يورو، ولكن توتنهام سيبذل كل ما لديه من أجل الحفاظ على اللاعب.

نونو سانتو مدرب الفريق قال في تصريحات صحفية:"لا نتوقع أن يحدث أي شيء مع كين قبل نهاية السوق، ولكن علينا أن نكون مستعدين للتصرف إذا لزم الأمر لأن كل شيء وارد في كرة القدم".

اقرأ أيضًا ..