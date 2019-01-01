نابولي يدخل في مفاوضات مع ميلان لضم ريكاردو رودريجيز

تقارير صحفية إيطالية تؤكد على وجود مفاوضات بين ميلان ونابولي لنقل اللاعب السويسري ريكاردو رودريجيز للبارتينوبي.

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن وجود رغبة داخل نادي نابولي في الحصول على خدمات اللاعب السويسري ريكاردو رودريجيز ظهير أيمن ميلان.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "كالتشيو ميركاتو" والتي أكدت أن إدارة النادي قد منحت المدير الفني جينارو جاتوزو الضوء الأخضر للتوقيع مع اللاعب.

وذكرت الصحيفة أن نادي ميلان لا يمانع رحيل اللاعب في الفترة المقبلة لكنه يسعى لبيعه بشكل نهائي ويرفض فكرة الإعارة بشكل مبدأي.

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ويسعى نابولي للحصول على خدمات اللاعب في صورة إعارة حتى نهاية الموسم الجاري، مع الخيار بضمه في الصيف المقبل بعد نهاية الست أشهر.

ووضعت إدارة نابولي الأولوية لمركز الظهير الأيسر ويأتي على رأس الخيارات النادي اللاعب السويسري الذي سبق له العمل رفقة المدير الفني السابق لميلان.

وقد يعاني نابولي من منافسة تركية على خدمات اللاعب حيث يسعى فريق فنربخشه للحصول على خدماته أيضًا في أقرب وقت ممكن.

جدير بالذكر أن ريكاردو رودريجيز كان قد شارك في خمسة لقاءات هذا الموسم مع فريق ميلان كلها في بطولة الدوري الإيطالي بواقع ٣٨٧ دقيقة.