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نابولي يخطف بافارد من بايرن ميونيخ

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بايرن يعتبر من أكثر المهتمين بالتعاقد مع اللاعب الفرنسي لكن نابولي قد يخطف الصفقة قريباً

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

اقترب نادي نابولي الإيطالي، من حسم التعاقد مع المدافع الفرنسي بنجامين بافارد، لاعب نادي شتوتجارت الألماني لتدعيم دفاع الفريق.

بافارد تألق بشكل لافت مع المنتخب الفرنسي في كأس العالم روسيا 2018، وكان أحد أسباب فوز الفريق بالبطولة.

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بايرن ميونيخ كان الوجهة الأقرب لصاحب الـ22 عاماً الصيف الماضي، لكن شتوتجارت نجح في إقناعه بالبقاء.

تقارير إيطالية أكدت أن نابولي، تمكن من إتمام الصفقة لصالحه ومن المتوقع الإعلان عنها في وقت قريب.

ويأتي ذلك بعدما قرر البارتينوبي دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد بافارد بـ35 مليون يورو.

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المدرب كارلو أنشيلوتي يعتبر بافارد واحداً من أفضل المواهب الدفاعية في أوروبا، ويريد الاستفادة منه في مركز قلب الدفاع والظهير الأيمن.

ويستغل نابولي الموسم السيء لشتوتجارت في الوقت الحالي، حيث تلقى 10 هزائم في الدوري الألماني من أصل 16 مباراة.

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