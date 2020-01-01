لاعب سابق بمانشستر يونايتد أقنع مينامينو بالانضمام لليفربول

يورجن كلوب كان العنصر الرئيسي في الصفقة

أكد تاكومي مينامينو لاعب ليفربول، أن شينجي كاجاوا صانع مانشستر يونايتد السابق، كان من أهم الأسباب في إقناعه بالانضمام للريدز.

يورجن كلوب نجح في اقتناص اللاعب الياباني من سالزبورج النمساوي في يناير الماضي، بصفقة قدرت قيمتها بـ7.25 مليون جنيه إسترليني.

مينامينو تحدث لكاجاوا الذي سبق وأن لعب لمانشستر يونايتد الغريم التقليدي للريدز، لسؤاله عن الدوري الإنجليزي، لينصحه بالانضمام لليفربول.

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وهو ما أكده صاحب الـ25 سنة قائلاً:"تحدثت مع مايا يوشيدا لاعب ساوثامبتون ولكني لم أسأله عن ليفربول، أردت معرفة رأيه في البريميرليج بشكل عام".

وأضاف:"سألت شينجي كاجاوا الذي لعب مع يورجن كلوب في بوروسيا دورتموند، واستنتجت وجود علاقة جيدة منهم بعدما قام كلوب بمدحه كثيراً خلال حديثه معي".

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وتابع:"كاجاوا قال لي أن كلوب هو أحد أفضل المدربين في العالم ويجب استغلال فرصة العمل معه، وبعد تجربتي القصيرة في ليفربول أدركت صواب ما قاله لي".

يذكر أن مينامينو ظهر في 4 مباريات فقط مع ليفربول هذا الموسم، لم يسجل أو يصنع فيهم أي أهداف مع الفريق الإنجليزي.