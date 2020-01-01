سيتين: نتيجة جيدة.. انتظرونا في العودة

المدرب سعيد بما آلت إليه الأمور..

أبدى كيكي سيتين، المدير الفني لبرشلونة، رضاه عن تعادل فريقه الإيجابي مع نابولي بهدف لكل منهما على ملعب سان باولو في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

دريس ميرتنس كان من افتتح التسجيل بهدفٍ رائع في الشوط الأول، ثم تمكن أنطوان جريزمان من تعديل الكفة في المباراة التي تحصل فيها أرتورو فيدال على البطاقة الحمراء.

سيتين في تصريحات للإعلام بعد المباراة قال "إنها نتيجة جيدة بالنظر إلى أن لدينا مباراة عودة على أرضنا.".

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كما أضاف "لقد دافعوا بعشرة لاعبين وبالقرب من منطقة جزائهم، صحيح أننا لم نصنع الكثير من الفرص ولكن علمنا أن الأمر مسألة صبر ليس إلا، بالإصرار تمكنا من إيجاد المساحات.".

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وأتم "سوف نفتقد بوسكيتس في مباراة العودة للبطاقة الصفراء الثالثة ولا يمكننا الاعتماد على فيدال، سوف نبحث عن حلول، بيكيه لديه مشكلة في الكاحل,".

يذكر أن برشلونة تنتظره مباراة من العيار الثقيل مساء الأحد المقبل في الدوري الإسباني، عندما يحلّ ضيفًا على ريال مدريد في السانتياجو برنابيو في الكلاسيكو الإسباني التقليدي.

كما تجدر الإشارة إلى أن البرسا قد وصل لصدارة ترتيب الليجا أخيرًا في الجولة الماضية مستغلًا تعثر الريال بالهزيمة على يد ليفانتي مما سيُزيد من سخونة أجواء الكلاسيكو المرتقب.