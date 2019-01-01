ميليك: التقليل مني؟ هذا يحدث في كل مكان بالعالم

تصريحات نجم نابولي قبل مواجهة أرسنال بالدوري الأوروبي

أكد أركاديوش ميليك مهاجم نابولي الإيطالي، أنه لا يتوقع استهانة أرسنال به وبفريقه، بالمواجهة التي ستجمعهما بالدوري الأوروبي.

أرسنال يستعد لاستضافة نابولي مساء اليوم الخميس، في ذهاب دورالثمانية من البطولة، طمحاً في تحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب.

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وقال البولندي عن تلك المباراة:"لا أعتقد أنهم سيستهينون بي، لأنني ألعب لنادي عظيم وهو نابولي".

وأضاف:"هناك بعض المناقشات تجري بين الجماهير لا أريد التدخل بها، فقط أبذل كل ما بوسعي من أجل الفريق".

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وتابع:"مناقشات الجمهور والتقيل مني شيء طبيعي جداً بينهم، ويحدث في كل مكان بالعالم، لأنها الطريقة التي تعمل بها كرة القدم".

يذكر أن صاحب الـ25 عاماً يعتبر من العناصر الأساسية لنابولي هذا الموسم، حيث سجل 19 هدف في 38 مباراة بجميع البطولات.