بوجبا: نستطيع إيذاء برشلونة في كامب نو

تعرف على تصريحات بول بوجبا عقب الخسارة من برشلونة في دوري الأبطال

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أكد بول بوجبا، متوسط ميدان مانشستر يونايتد، أنّ إقصاء برشلونة لا يزال ممكنًا والفوز في لقاء الإياب بملعب "كامب نو" أمر وارد الحدوث.

برشلونة انتصر بهدف نظيف في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا على مانشستر يونايتد في "أولد ترافورد".

وقال بوجبا في تصريحات عقب المباراة: "برشلونة فريق يمكن التفوق عليه وإن لم نكن نؤمن بذلك فعلينا ألا نسافر إلى كامب نو ونخوض المباراة، نحن مانشستر يونايتد ونستطيع إلحاق الضرر بهم".

وتابع: "دون شك لعبنا ضد أحد أفضل الفرق في العالم ولم نتمكن من التفوق في مباراة الذهاب ولكن طالما نمتلك حظوظًا في التأهل فسوف نقاتل لأجل استغلالها".

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سؤال صعب بعض الشي.. هل تستطيع التعرف على هذا اللاعب🤔😅 pic.twitter.com/C7wteDSAd5

— جول العربي - Goal (@GoalAR) April 11, 2019

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بطل كأس العالم الأخيرة أشار إلى أنّ برشلونة لم يمتلك سوى فرصتين فقط الأول تحولت لهدف والثانية تصدى لها ديفيد دي خيا، ويمكن تكرار سيناريو باريس سان جيرمان في مباراة الإياب.

وبسؤاله حول إمكانية الانضمام إلى ريال مدريد، ابتسم بوجبا وصرّح: "لا أود الحديث الآن سوى عن المباراة ولا شيء آخر".

واختتم: "لم تحسم البطولة بعد ولدينا 90 دقيقة أخرى نستطيع فيها التسجيل وحرمان برشلونة من الفوز والتأهل لنصف النهائي".

ويحتاج برشلونة للتعادل أو الانتصار بأي نتيجة إياباً من أجل ضمان عبوره إلى نصف النهائي.