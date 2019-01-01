ميسي يخضع للفحوصات الطبية بعد إصابته أمام مانشستر

اصطدام قوي كان مع سمولينج

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد إيرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، خضوع نجمه وقائده ليونيل ميسي للفحوصات الطبية بعد إصابته في مباراة مانشستر يونايتد.

وتعرض الأرجنتيني لضربة قوية من كريس سمولينج، مدافع الفريق الإنجليزي، على مستوى الأنف، وظهر تأثيرها على وجهه أثناء اللقاء.

وعلق فالفيرد مع الصحافة على الإصابة قائلاً: "ميسي لم يكن مرتاحاً كثيراً بعد تعرضه للصدمة، سيخضع للفحوصات غداً".

وأضاف: "سنرى ما سيحدث، هو قوي، ولكن الضربة كانت ليست بالسهلة أو البسيطة كذلك".

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سؤال صعب بعض الشي.. هل تستطيع التعرف على هذا اللاعب🤔😅 pic.twitter.com/C7wteDSAd5 — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 11, 2019

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وقال سيرخيو بوسكيتس، زميل ميسي، للمراسلين: "ميسي نزف كثيراً بعد تلك الضربة القوية، كان أمراً كبيراً منه اللعب بعدها، ولكن تلك شخصيته".

وأفادت "ESPN" أن ميسي قد يغيب عن لقاء ويسكا المقبل في الليجا كإجراء احترازي، وأن الفحوصات صباح الخميس ستوضح إذا كان تعرض لكسر أم لا.

وتحدث التقرير أن ميسي قد يلعب لقاء العودة الثلاثاء المقبل أمام يونايتد مرتدياً قناعاً في حال وجود كسر في عظام الأنف أو الوجه.

ويحتاج برشلونة للتعادل أو الانتصار بأي نتيجة إياباً من أجل ضمان عبوره إلى نصف النهائي.