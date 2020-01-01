ميلان ينعي كوبي براينت في سان سيرو

ميلان يتذكر كوبي براينت قبل مواجهته أمام تورينو

نعى نادي ميلان كوبي براينت في أولى المباريات التي يخوضها الروسونيري على ملعبه سان سيرو منذ وفاة أسطورة كرة السلة منذ يومين.

وكان براينت قد توفى رفقة ابنته في حادث انفجار طائرته الهيليكوبتر، ليفارق الحياة عن عمر ناهز 41 عامًا وبعد مسيرة قدم فيها الكثير لكرة السلة.

وقبل مواجهة ميلان أمام تورينو في كأس إيطاليا مساء اليوم، قدم الروسونيري التعازي من خلال دقيقة صمت أظلم فيها سان سيرو حدادًا على رحيل براينت.

ومن المعروف عن كوبي براينت تشجيعه لميلان، حيث أنه قد ذكر من قبل أنه مشجع للروسونيري وعائلته تحب الدوري الإيطالي وبها مشجعين لليوفي والإنتر.

وعرضت الشاشة في الملعب صورًا لبراينت في ملاعب كرة السلة وصورًا أخرى له بقميص ميلان والرقم 24 الذي ارتداه مع فريقه لوس أنجلوس ليكرز.

ومثل رحيل كوبي براينت صدمة كبرى لعالم الرياضة بشكل عام وليس كرة السلة فقط إذ كان الأسطورة الأمريكية أكثر من مجرد لاعب.

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يذكر أن ميلان لم يهزم في أي مباراة في عام 2020 ويسعى للحفاظ على نتائجه الإيجابية خلال العام الميلادي الجديد لتحسين أوضاعه.