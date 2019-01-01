ميلان يراقب براهيمي لإصدار حكمه النهائي

ما هي الخطوة المقبلة لنجم الجزائر؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن ميلان أرسل كشافيه لمراقبة نجم الجزائر وبورتو في الفترة الأخيرة للحكم على مدى ملائمته لأسلوب لعب الفريق.

وينتهي عقد براهيمي مع بورتو بحلول نهاية الموسم الجاري وترجح التقارير رحيله وعدم تمديده، وهو ما ربطه بعدة أندية في أوروبا مثل توتنهام وروما.

وكشفت "أبولا" و"توتوسبورت" أن كشافي ميلان تواجدوا في لقاء بورتو الأخير مع فيرينسي لمتابعة براهيمي على أرضية الملعب.

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وأشار تقرير الحصيفة الإيطالية أن ميلان يرجح فكرة ضم الجزائري نظراً لخبرته الأوروبية الواسعة مع بورتو وتكلفته المجانية التي تتناسب مع ميزانية الفريق.

ولا يزال ميلان مقيداً بقوانين اللعب النظيف للصيف المقبل، والتي ستتحكم بشكل كبير بتحركات الفريق في سوق الانتقالات المقبلة.

ويحتل ميلان حالياً الترتيب الثالث بالسيري آ، ويلعب الجولة المقبل ديربي المدينة أمام جاره إنتر.